Nella scorsa tornata si presentò un solo candidato e non superò il quorum

A San Cipirello questa volta sarà sfida vera alle prossime elezioni amministrative del 12 giugno. Sono infatti in due a presentarsi come candidati sindaco e dunque non ci sarà più lo spauracchio del quorum da raggiungere. A sfidarsi saranno l’avvocato Romina Lupo, 44 anni, già consigliera comunale e assessore in passato, e Vito Cannella, 60 anni, con un passato da militante in forze politiche di centrodestra. Entrambi si presentano con liste civiche.

Le liste

La Lupo è affiancata dalla lista “Noi San Cipirello” mentre Cannella ha depositato all’ufficio elettorale una lista con il nome di “San Cipirello-Obiettivo bene comune”. La Lupo ci riprova dopo l’esperienza da candidata sindaco fatta nell’ottobre scorso. Corse da sola con l’unico ostacolo che era quello del raggiungimento del quorum. Ed effettivamente non si riuscì a raggiungere e per questo motivo furono invalidate e la Regione inviò un commissario che ha traghettato sino ad oggi l’ente locale.

I candidati a confronto

“Sono certa – commenta Romina Lupo -, sono io la risposta giusta e necessaria in questo particolare momento storico per San Cipirello. I sancipirellesi necessitano di una nuova guida politica, di una politica con la ‘p’ maiuscola e di nuovi politici fuori dalla litigiosità che ha connotato negativamente la politica nell’ultimo decennio creando sfiducia”. “La mia squadra – rilancia Cannella – è composta da persone semplici, vere, impegnate nella vita e che oggi mettono insieme un progetto comune da condividere con San Cipirello. C’è tanto di positivo e nuovo in questa eccellente squadra”.

Lo scioglimento

San Cipirello, prima dell’attuale commissariamento per la non validità delle elezioni di ottobre 2021, rimase sciolto per infiltrazioni mafiose a partire dal giugno del 2019. A deciderlo fu il Consiglio dei ministri, su proposta dell’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini, tenuto conto che, all’esito di approfonditi accertamenti, emersero “forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che espongono il Consiglio comunale di San Cipirello a compromissioni del buon andamento dell’attività amministrativa”.