Di seguito alle recenti dichiarazioni dell’avv. Campisi, riceviamo e pubblichiamo la seguente nota da parte di Raffaele Lombardo: “ qualche mio amico, che pure è schierato altrove, si indigna perché ad Avola l’avv. Campisi proclama che la sua candidatura non vede la partecipazione del Mpa e che con me egli non ha rapporti. Ebbene è o può essere vero. Ho incontrato in un hotel di Siracusa un avvocato Campisi intenzionato a candidarsi a sindaco, può darsi fosse lui, ma non ne sono seguiti rapporti . In quanto all’Mpa, l’on. Bonomo, che ne è esponente di rilievo, mi racconta che da molte settimane si reca ad Avola per dare manforte all’avv. Campisi e alle sue liste. Non crederò mai che Bonomo abbia professato altre appartenenze o che Avola sia stata un alibi per inconfessabili trastulli.”