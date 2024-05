È stata depositata ieri sera in Corte d’appello a Palermo, poco prima dell’orario di chiusura, la lista promossa dal giornalista Michele Santoro “Pace Terra Dignità” per la circoscrizione Isole in vista delle elezioni Europee dell’8 e 9 giugno prossimi. Lo ha reso noto lo stesso Michele Santoro che sarà il capolista seguito da Benedetta Sabene, Raniero Luigi La Valle, Federica Baccoli, Ginevra Roberta Bompiani, Giovanni Fresu detto Gianni Fresu, Antonino Mantineo detto Nino Mantineo, Elisa Monni. “Sono state raccolte 17mila firme presentate certificate in tribunale a Palermo – dice Michele Santoro – di queste 15.333 con il certificato elettorale accluso”.

La lista Pace Terra Dignità

Sono centomila le firme per Michele Santoro e la sua lista Pace Terra Dignità, promossa insieme a Raniero La Valle e Maurizio Acerbo. Un risultato raggiunto e annunciato con emozione dal giornalista, che ha scelto di comunicarlo dai suoi social network in diretta streaming nel giorno del Primo Maggio. Una data simbolica quella della festa dei lavoratori, che è stata anche il termine ultimo per la consegna delle firme nei tribunali delle varie circoscrizioni. I numeri ufficiali sono i seguenti: 18836 firme accumulate nella circoscrizione Nord-Ovest, seguite dalle 21.026 del Nord-Est. Oltre 20889 consegnate dalla circoscrizione Centro, a cui si aggiungono le 22.000 e più firme della circoscrizione Sud. Infine, dalla circoscrizione Isole che comprende Sicilia e Sardegna, sono oltre 16.000 i sottoscrittori.

La carriera di Michele Santoro

Nato e cresciuto a Salerno, figlio di un macchinista ferroviario, Leonardo, originario di Monteverde e di Gioconda, morta di parto dando alla luce il fratello quando Santoro aveva sei anni, si è laureato in filosofia presso l’Università degli Studi di Salerno. Ha iniziato la sua militanza politica nel gruppo maoista Unione Comunisti Italiani e, contemporaneamente, la sua carriera giornalistica sul periodico Servire il popolo, edito dalla stessa organizzazione e chiuso nel 1975 con lo scioglimento dell’Uci. Dopo una lunga carriera da giornalista ad alti livelli decide di tornare in politica e il 14 febbraio 2024 viene presentata la lista Pace, Terra, Dignità; vi aderiscono Rifondazione Comunista, Mera25 Italia e il Movimento Equità Territoriale.