In Sicilia è la lista più votata

Saverio Romano di Noi Moderati commenta il risultato delle urne che conferma il boom annunciato. La lista Forza Italia Noi Moderati PPE supera, infatti, il 20 percento alle Elezioni Europee (con i voti anche di Cuffaro). È la più votata in Sicilia con quasi 420mila preferenze, la seconda nel collegio Isole.

“Dimostrazione della validità di un progetto politico di Centro”

“Il risultato eccellente della lista Forza Italia-Noi Moderati è la dimostrazione della validità di un progetto politico di Centro e della volontà degli elettori di consolidare il ruolo e i valori del popolarismo in Europa. Forza Italia-Noi Moderati insieme, seconda forza della coalizione di centrodestra, nel segno della stabilità dell’azione di un governo che, da questo voto, ne esce ampiamente rafforzato”.

Romano prosegue: “In Sicilia la lista Forza Italia-Noi Moderati è quella che riscuote maggiore consenso. Un dato lusinghiero – ottenuto anche con il sostegno importante di forze politiche come la nuova DC – che ci riempie di gioia e che è il frutto di un grande impegno e di un forte radicamento territoriale’. Così Saverio Romano, coordinatore nazionale di Noi Moderati commentando il grande successo della lista Forza Italia-NM”.

I risultati nazionali

Il risultato nazionale parla, invece, di Fratelli d’Italia primo partito ma con il 28,81%; il Partito Democratico al secondo posto con il 24,02%; il Movimento 5 stelle che non riesce ad andare neanche in doppia cifra e si ferma al 9,95%; stessa cosa capita a Forza Italia Noi Moderati Ppe che non riesce nell’operazione doppia cifra e si ferma al 9,72%; la Lega Salvini Premier nel Paese ha un risultato migliore delle isole con il 9,13%; l’Alleanza verdi sinistra al 6,63%.

Fuori dai giochi perchè non passano lo sbarramento nazionale del 4% Stati uniti d’Europa al 3.74% e Azione al 3,31%. Dato inutile ai fini elettorali per la lista di Santoro, Pace, terra e Dignità al 2,19%; mentre Libertà di Cateno De Luca non ci prova neanche a superare lo sbarramento e si ferma all’1,24%. Sotto l’1% tutti gli altri.