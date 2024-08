Tempo di rinnovo per l’ordine dei medici di Palermo e provincia. Al voto oltre 12.000 medici e odontoiatri palermitani per il rinnovo dell’Ordine professionale. Sono infatti in arrivo le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Palermo. Un appuntamento importante per l’ordine, che coinvolgerà oltre 12.000 professionisti tra medici e odontoiatri palermitani.

Tre turni di voto per il rinnovo dell’Ordine

Le elezioni si svolgeranno in tre diversi turni per raggiungere il quorum necessario. Ecco tutti i dettagli delle convocazioni.

Primo turno elettorale

Primo turno – Si terrà dall’8 al 10 settembre 2024 presso la sede dell’Ordine in Via Padre Rosario da Partanna 22 a Palermo, dalle ore 9 alle ore 12. Per i medici il quorum è di 4.320 votanti (2/5 dei 10.798 aventi diritto). Per gli odontoiatri servono 478 votanti su 1.193.

Secondo turno elettorale

Secondo turno – È fissato dal 20 al 24 settembre. Si voterà il 20 presso la Fondazione Giglio di Cefalù (dalle 9 alle 19). Dal 21 al 24 settembre si tornerà a Palermo, sempre dalle 9 alle 19. Il quorum scende a 2.160 medici (1/5) e 239 odontoiatri (1/5).

Terzo turno elettorale

Terzo turno – eventuale, dal 29 settembre al 1 ottobre a Palermo (dalle 9 alle 19). Non è previsto nessun quorum.

Elezione del nuovo Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori

L’appuntamento elettorale servirà per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori che guiderà l’Ordine per i prossimi 4 anni. Il presidente uscente Salvatore Amato si ricandida per la riconferma con la lista denominata “Amato”. Per il Consiglio direttivo e Collegio dei Revisori si candidano alle elezioni anche i medici che fanno parte della lista “Rinnovare”.

Le liste

In campo ci sono due liste: da una parte la lista del Presidente uscente dell’ordine dei Medici, Toti Amato. La lista porta il nome dello stesso presidente “Lista Amato”. Per il Presidente, che ha già gestito l’ordine per 4 anni dalla riforma, si tratta, se eletto, del secondo e ultimo mandato. C’è poi una lista “d’opposizione” che si chiama “Lista rinnovare”

Invito alla partecipazione al voto

Per l’elezione di settembre si spera in una larga partecipazione già al primo turno, per evitare che l’affluenza ridotta ai successivi turni possa inficiare la rappresentatività del nuovo Consiglio. L’invito rivolto ai medici e agli odontoiatri è dunque quello di recarsi numerosi alle urne, partecipando attivamente al rinnovo dell’Ordine.

