Piovono investimenti nel settore dell’edilizia abitativa sociale a Palermo. Lo annuncia l’assessorato regionale alle infrastrutture che parla di due gare già in corso, di altre due in preparazione e di un progetto di housing sociale in arrivo.

“Sono due le gare già pubblicate dall’Iacp dal valore complessivo di circa sei milioni di euro, – conferma l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone – entrambe riguardanti il quartiere Ballarò: una relativa a cinque abitazioni, dal valore di un milione e 400mila euro; la seconda, da 4 milioni e 750mila euro, prevede altri 15 alloggi. Nelle prossime settimane, inoltre, il commissario Iacp Ferruccio Ferruggia fornirà un elenco dettagliato sul Piano di manutenzioni voluto dal Governo Musumeci per 100 immobili a Palermo e provincia. Un piano dal valore di 4 milioni di euro che servirà a ridare dignità agli alloggi e alle condizioni di vita quotidiana degli aventi diritto. Infine, siamo in attesa che il fondo Experia definisca l’ambizioso progetto di housing sociale che riguarda la città di Bagheria: previsto un investimento da 12 milioni di euro per 77 unità immobiliari”.

“D’intesa con il segretario regionale Sunia Giusi Milazzo – aggiunge l’assessore Falcone – abbiamo comunque già fissato per il prossimo 11 novembre, alle ore 10 al Palazzo della Regione di Catania, un tavolo tecnico con le sigle sindacali degli inquilini in vista degli interventi del Governo Musumeci su assegnazioni e morosità incolpevole”.