la regione siciliana presenta emendamento alla conferenza stato-regioni

Sospendere i termini di scadenza di obbligazioni cambiarie e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari e ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti o

autorizzati prima del 31 ottobre 2020.

Il riferimento è alle obbligazioni ricadenti nel periodo che va dal 1 gennaio 2020 al 31 ottobre 2020 con proroga delle scadenze per la durata di 200 giorni per far fronte alla crisi di liquidità determinata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

E’ quanto prevede un emendamento che la Regione siciliana ha presentato alla conferenza Stato-Regioni per proporlo al governo Conte.

L’emendamento aggiuntivo è all’articolo 6 del decreto legge 9 del 2 marzo sulle misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica.