L'emergenza sanitaria a Palermo

Prosegue l’attività della Polizia Municipale finalizzata al controllo del rispetto delle misure di contenimento al Covid 19 nelle zone della movida.

Ieri sera, alle ore 20,15, all’atto di un controllo ispettivo nelle traverse di via Roma, gli agenti del nucleo controllo attività economiche e produttive hanno accertato che in un pub era in corso attività di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche e superalcoliche sia ai tavoli che nell’area esterna di pertinenza del locale e che, al momento del sopralluogo, erano presenti 48 avventori dediti alla consumazione.

Il locale è stato posto sotto sequestro cautelare amministrativo per cinque giorni e il gestore sanzionato per inottemperanza alla sospensione delle attività dei servizi di ristorazione con un verbale di quattrocento euro. Allo stesso gestore è stato inoltre contestato un altro verbale, anch’esso di quattrocento euro, per violazione del divieto di assembramento.

E’ ritornato in vigore dallo scorso weekend l’ordinanza di divieto di stazionamento. “Come preannunciato, non appena conosciuta l’ordinanza del Presidente della Regione in materia di contrasto al Covid 19, ho chiesto la convocazione del Comitato Ordine e Sicurezza in Prefettura e lì ho sottoposto un’ipotesi di ordinanza che ha trovato il consenso del Comitato e che provvederò a firmare nelle prossime ore. Tale ordinanza prevede un ripristino del divieto di stazionamento nelle zone già individuate del Centro storico e dei quartieri Politeama e Libertà, dalle ore 11 alle ore 22 di tutti i giorni, e ciò per cercare di ridurre al massimo i pericoli di assembramento. Al tempo stesso, rivolgo un invito forte alla collaborazione da parte dei cittadini e degli operatori economici, ricordando loro le prescrizioni e le norme sulla sicurezza e al tempo stesso di garantire all’interno dei locali il rispetto di queste norme a vantaggio dei cittadini e delle attività commerciali” ha spiegato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

“Ho anche sospeso ogni decisione sugli orari di lavoro delle attività commerciali, rinviando ogni provvedimento in merito dopo l’incontro fissato per lunedì pomeriggio proprio con le categorie produttive, in modo da potere eventualmente rimodulare gli orari di accesso agli esercizi commerciali per evitare la ressa in alcune ore di punta.

Tutto questo con l’invito forte a tutti al massimo di prudenza se non vogliamo danneggiare la salute, attentare alla vita e devastare le attività economiche” ha sottolineato.