La letta del movimento dei dipendenti Seus della Sicilia

Sono passati più di 70 giorni dalla pubblicazione della Legge Regionale numero 9 del 2020 dove al suo articolo 5 comma 8 prevede per il personale della Seus SC.p.A alla luce dell’emergenza Covid19 una premialità mensile dal 1° marzo 2020 fino al 31 Luglio 2020.

Il Consiglio dei Ministri in data 13/07/2020 non ha impugnato la Legge della Regione siciliana n. 10 del 12/05/2020 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020-2022” ma solo l’articolo 10, comma 14 di fatto legittimando l’intera Legge.

Considerato che il tutto è vincolato da un accordo tra l’Assessorato alla Salute e le organizzazioni sindacali di categoria chiediamo ancora una volta All’assessore alla Salute Ruggero Razza di convocare le organizzazioni sindacali per dare il meritato ristoro economico al personale della Seus che ha profuso il massimo sforzo e che continua nella lotta al contrasto per l’emergenza Covid19 e alle organizzazioni sindacali richiediamo di pressare l’assessorato per la difesa di un riconoscimento guadagnato sul campo.

Alla politica che ha pensato bene di dare la notizia ai migliori quotidiani sappiate che nessuno degli operatori della Seus ha ricevuto quanto promesso nonostante avete previsto un riconoscimento premiante per il lavoro svolto, siamo stanchi di aspettare.

Quando l’ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa dovere, il Mud 118 Sicilia è sempre attivo 365 giorni l’anno noi facciamo solo il nostro dovere.

A fine mese, quando ricevo lo stipendio, faccio l’esame di coscienza e mi chiedo se me lo sono guadagnato. “Paolo Borsellino”.