donati anche generi alimentari e buoni spesa

Il Rotary di Sicilia e Malta ha donato 50 mila mascherine chirurgiche e oltre 4 mila mascherine FFP2 a diversi ospedali, strutture sanitarie pubbliche e private, forze dell’ordine, case famiglia e di ospitalità, nonché a diversi enti come la Croce Rossa Italiana, il Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta, l’Associazione rotariana “Francesca Morvillo” che assiste i senzatetto a Palermo.

L’oneroso impegno economico è stato coperto dal Distretto 2110 Sicilia e Malta, di cui è Governatore Valerio Cimino, e dai 31 Club siciliani che partecipano all’iniziativa.

“Il Rotary – dice il governatore distrettuale Valerio Cimino – ha messo in campo in questa situazione emergenziale le professionalità e le energie dei propri soci: ha istituito un call center di supporto medico, donato dispositivi di protezione ai sanitari, apparecchiature agli ospedali impegnati nell’emergenza. Parallelamente si è impegnato a sostegno delle persone in difficoltà attraverso la donazione di generi alimentari e buoni spesa”.