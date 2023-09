Ancora una decina i roghi da spegnere



Intensa notte di lavoro per i vigili del fuoco di Palermo su buona parte del territorio provinciale a causa dell’emergenza incendi, dall’alba tornati in volo i mezzi aerei. Dalle 20 di ieri fino alle prime luci di oggi portati avanti più di 40 interventi per roghi di vegetazione e sterpaglie che hanno interessato tutto il territorio provinciale. L’intero dispositivo di soccorso presente al comando impegnato per fronteggiare l’emergenza incendi dettata dalle elevate temperature e dai venti di scirocco.

Il supporto

È stato inoltre richiesto il supporto di una squadra aggiuntiva proveniente dal distaccamento di Piazza Armerina, nell’Ennese. Nella prima serata di ieri 4 squadre sono state impegnate in via Fichidindia/San Ciro per un incendio di sterpaglie e agrumeto in prossimità delle abitazioni. Ci sono volute diverse ore prima di riportare la situazione alla normalità. Al momento sono in corso interventi ad Altofonte, Gratteri, Gibilrossa, Misilmeri, Piana degli Albanesi, Torretta e Prizzi. Dalle prime luci sono presenti in volo anche tre canadair sulle località di Gratteri, Gibilrossa e Santa Cristina. Secondo quanto risulta alla sala operativa sarebbero 11 gli incendi attivi e di particolare pericolosità.













Lo spettro di quanto accaduto a luglio

Come successo lo scorso luglio anche stavolta il fuoco ha minacciato le abitazioni del capoluogo. A luglio bruciò una chiesa e le case di Borgo Nuovo, questa volta è toccato alla zona di Brancaccio tra via Fichidindia e via San Ciro.

Ieri coinvolta anche la ferrovia

Ieri pomeriggio situazione altrettanto critica nel palermitano. Specie per l’incendio divampato nella linea ferroviaria nei pressi di Montelepre. Le fiamme si sono sprigionate nella zona di Montelepre in località Monte Palmeto. L’incendio di vegetazione ha interessato la linea ferroviaria tra Cinisi e Partinico e per ore è rimasto bloccato il traffico ferroviario. Contestualmente i pompieri hanno messo in salvo tre persone presenti nella propria abitazione che è stata lambita dalle fiamme. Altro incendio nel territorio di Villafrati nelle località di Montagnola e Gelsi. Ad essere state impegnate altre due squadre di vigili del fuoco, personale del corpo forestale e due elicotteri. Le fiamme hanno interessato un locale adibito a ricovero gregge, non ci sono persone coinvolte.

Altro incendio a Lercara Friddi dove sono andati in fumo lungo la statale cinque ettari di vegetazione. Qui insieme ai vigili del fuoco, forestale e protezione civile sono intervenuti anche i carabinieri.

