Le previsioni nell'Isola

Cielo sereno o poco nuvoloso domani in Sicilia. Temperature in aumento. Venti moderati o forti di Scirocco, con raffiche burrascose sulla Sicilia settentrionale. Mari in genere molto mossi.

Le previsioni per i prossimi giorni

Sabato – Al Nord a giornata trascorrerà con ultime piogge mattutine al Nordest e in Lombardia, migliora nel corso delle ore pomeridiane. Altrove, cielo sereno o poco nuvoloso. Mari molto mossi/agitati. Centro: La giornata sarà caratterizzata da rovesci sparsi sul lato tirrenico nelle prime ore del giorno, poi tenderà a migliorare con piogge meno diffuse. Altrove, tempo soleggiato. Sud: La giornata sarà contraddistinta da precipitazioni diffuse sulle coste del basso Tirreno, in Sicilia e sulla Puglia meridionale. Migliorerà nel corso del pomeriggio.

Domenica – Al Nord cielo spesso coperto al mattino con piogge al Nordest e nevicate a quote inferiori ai 1000 metri. Nel pomeriggio più sole e cielo poco nuvoloso salvo piogge sul triestino. Centro: Mattinata con una fase di maltempo che si abbatterà su Toscana, Marche, Umbria e Lazio e sulla Sardegna occidentale. Nel pomeriggio tempo in lento miglioramento. Venti forti. Sud: Condizioni di maltempo su tutte le regioni con precipitazioni a tratti molto forti e sotto forma di nubifragio su Campania e Calabria tirrenica. Neve copiosa sopra i 1200 metri.