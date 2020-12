Le previsioni nell'Isola

Si allontana la perturbazione che oggi ha attraversato la Sicilia; insisteranno tuttavia moderate condizioni di instabilità atmosferica, specie sul basso Tirreno: su Salernitano, nonché sul versante occidentale della Calabria e sul Messinese ci sarà spazio ancora per qualche rovescio o temporale. Venti moderati di Maestrale.

Temperature in lieve ripresa nei valori massimi. Mari molto mossi.

Le previsioni per i prossimi giorni

Venerdì – Giornata con generali condizioni di maltempo con precipitazioni su tutte le regioni, tutte nevose sulle Alpi e anche in pianura al Nordovest. Venti meridionali, mari molto mossi.Centro: Condizioni di tempo spiccatamente instabile sulle regioni tirreniche, sull’Umbria, sull’entroterra abruzzese e sulla Sardegna. Temperature stazionarie dappertutto; venti meridionali. Sud: Condizioni di tempo lievemente instabile su alcuni settori delle nostre regioni. Il tempo peggiora subito sulla Campania, con temporali anche forti. Sole invece altrove.

Sabato – Al Nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni di maltempo su gran parte delle regioni con rovesci e nevicate fino in pianura sul Piemonte, a bassa quota sulle Alpi. Coperto in Romagna. Centro: Generali condizioni di maltempo su Sardegna occidentale, meridionale, Toscana, Umbria e Lazio. Spazi soleggiati sulle regioni adriatiche. Neve a 1000m. Scirocco molto forte. Sud: Tempo diffusamente instabile e a tratti perturbato con precipitazioni possibili ovunque, anche temporalesche e molto forti, ma non sulla Sicilia centrosettentrionale. Venti di Scirocco.