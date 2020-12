Covid19, Cimo: "Vax Day al Civico, è andata in scena la spettacolarizzazione del dramma"

Meteo Sicilia, torna di nuovo il maltempo, in arrivo piogge e calo delle temperature

Comune Palermo, bilancio previsione 'ingessato' tagli da 13,5 milioni a partecipate, ok da revisori ma permangono criticità

Il rebus della ripartenza delle scuole a gennaio, incontro prefetto e parti sociali per una ripresa in sicurezza

18:37

Interventi urgenti di messa in sicurezza su A20, uscita obbligatoria a Rometta per chi viaggia in direzione Palermo