Le previsione nell'isola

Una nuova perturbazione in arrivo sull’Italia porterà nelle prossime ore piogge, temporali e venti forti sulle regioni meridionali, specie sui settori tirreni e ionici.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che prevede a partire dalla serata di oggi precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Sicilia e Calabria. Attesi inoltre venti da forti a burrasca sulla Sicilia in estensione dalla mattinata di domani a Calabria, Puglia e Basilicata.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Asciutto in serata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana; sulle zone interne nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi. Temperature in generale stabili, con estremi di 13°C e punte di 16°C. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell’intorno di 1950 metri. Basso Tirreno e Mare di Sicilia molto mosso; Canale agitato. La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo arancione per le prossime 24 ore.

Al Nord torna l‘alta pressione con sole prevalente, specie su colli e monti; formazione di nebbie anche fitte sulla Pianura Padana. Temperature in rialzo, massime tra 8 e 12. Al Centro residue piogge sull’Abruzzo ma in miglioramento, schiarite sulle Marche; bel tempo fin dal mattino sulle Tirreniche. Temperature in aumento, massime tra 10 e 15. Al Sud piogge sparse su Molise, alta Puglia, Calabria e nord della Sicilia, in attenuazione serale. Meglio altrove. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 12 e 15.

Le previsioni per i prossimi giorni

Lunedì – Al Nord alta pressione e tempo stabile con sole diurno prevalente, foschie o nebbie anche fitte e persistenti in Pianura Padana. Temperature stabili, massime tra 7 e 12. Al Centro torna il sole su tutte le regioni con qualche innocua velatura di passaggio, foschie e locali nebbie nottetempo nelle valli. Temperature stabili, massime tra 10 e 15. Al Sud qualche banco nuvoloso residuo su Adriatico, Ionio e Sicilia ma senza fenomeni, sole prevalente altrove. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 13 e 16

Martedì – Al Nord generale aumento della nuvolosità, specie al Nord-Ovest dove non si escludono deboli precipitazioni su Liguria e zone alpine. Temperature stabili, massime tra 7 e 11. Al Centro tempo nel complesso buono ma con sole offuscato dal transito di velature anche estese e compatte. Precipitazioni assenti. Temperature stabili, massime tra 10 e 15. Al Sud alta pressione e sole prevalente seppur con qualche innocua velatura o stratificazione di passaggio in giornata. Temperature in rialzo, massime comprese tra 13 e 17.