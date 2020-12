le previsioni nell'isola

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sul litorale meridionale Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco; sulle zone interne nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio. Temperature in generale stabili, con estremi di 13°C e punte di 19°C.

Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 2200 metri. Basso Tirreno e Canale mosso; Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Al Nord ancora fenomeni tra Nordovest ed Emilia Romagna in graduale attenuazione dal pomeriggio, maggiori schiarite altrove. Neve dai 500-900m. Temperature in rialzo, massime tra 6 e 10. Al Centro molte nubi con rovesci e temporali sul versante tirrenico; tendenza in serata a precipitazioni sul medio Adriatico. Temperature stabili, massime tra 8 e 12. Al Sud peggiora su basso Tirreno e Sicilia con piogge e rovesci, anche temporaleschi, meglio altrove. Temperature in lieve rialzo, massime comprese tra 13 e 17.

Le previsioni per i prossimi giorni

Domenica – Al Nord torna l’alta pressione con Sole prevalente, specie su colli e monti, qualche foschia o nebbia nottetempo in Valpadana. Temperature in rialzo, massime tra 8 e 13. Al Centro nubi residue su Sardegna,

Marche e Abruzzo ma senza fenomeni degni di nota, più Sole altrove, specie dal pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 10 e 15. Al Sud piogge sparse su Adriatico, Ionio e Sicilia in attenuazione serale. Maggiori schiarite sulle coste campane. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 12 e 15.

Lunedì – Al Nord alta pressione e tempo stabile con Sole diurno prevalente, foschie o nebbie nottetempo e al primo

mattino in Valpadana. Temperature stabili, massime tra 8 e 13. Al Centro torna il Sole su tutte le regioni con qualche innocua velatura di passaggio, foschie e locali nebbie nottetempo nelle valli. Temperature stabili, massime tra 10 e 15. Al Sud qualchebanco nuvoloso residuo su Adriatico, Ionio e Sicilia ma senza fenomeni, sole prevalente altrove. Temperature in rialzo, massime comprese tra 12 e 15.