le previsioni nell'isola

Un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale meridionale e sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sulle zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco. Temperature in generale stabili, con estremi di 12°C e punte di 16°C. Venti moderati occidentali; Zero termico nell’intorno di 1600 metri. Basso Tirreno da agitato a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Al Nord ampie schiarite sulle Alpi con tempo asciutto, nuvoloso in pianura con locali fenomeni su Liguria, Romagna, Veneto e Friuli. Temperature stabili, massime tra 6 e 11. Al Centro insiste dell’instabilità su Sardegna, Tirreniche e alte Marche con piogge e rovesci intermittenti, meglio altrove. Temperature stazionarie, massime tra 9 e 13. Al Sud ancora instabile su Sicilia, basso Tirreno e Salento con piogge e rovesci intermittenti; meglio invece altrove. Temperature in calo, massime comprese tra 11 e 15.

Le previsioni per i prossimi giorni

Venerdì – Al Nord nuvoloso con tendenza a graduale peggioramento su Nord Ovest e Lombardia dal pomeriggio, con piogge sparse e nevicate sui rilievi fino a quote collinari. Temperature stabili, massime tra 4 e 8. Al Centro cieli nuvolosi ma inizialmente asciutto; peggiora dal pomeriggio su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio con piogge. Temperature stabili, massime tra 8 e 12. Al Sud si rinnovano diffusi annuvolamenti con piogge e acquazzoni sparsi in graduale attenuazione. Temperature senza variazioni, massime tra 11 e 15.

Sabato – Al Nord cielo irregolarmente nuvoloso con locali precipitazioni sulle Alpi, nonché tra Val Padana e litorale adriatico; meglio altrove con tempo asciutto. Temperature in rialzo, massime tra 6 e 10. Al Centro molte nubi con rovesci e temporali sul versante tirrenico; tendenza in serata a precipitazioni anche su medio-alte Marche. Temperature stabili, massime tra 8 e 12. Al Sud molto nuvoloso con piogge e rovesci sparsi; rischio di temporali sulla Sicilia. Temperature in generale rialzo, massime comprese tra 13 e 17.