Le previsioni nell'Isola

Giornata all’insegna del cielo nuvoloso con rischio di piogge. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sul litorale ionico cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio; sul litorale meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio.

Rasserena in serata; sull’Appennino e zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata. Temperature in generale stabili, con estremi di 16°C e punte di 21°C. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 3050 metri. Basso Tirreno da mosso a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Al Nord iniziali condizioni di tempo soleggiato con nebbie al mattino in Valpadana, dalla sera peggiora sulle Alpi con neve dai 1100m. Temperature in calo, massime tra 14 e 17. Al Centro in prevalenza sereno o poco nuvoloso con qualche foschia o banco di nebbia nottetempo e al primo mattino nelle valli. Temperature stabili, massime tra 14 e 18. Al Sud ancora addensamenti sulla fascia ionica e in Sicilia ma con fenomeni piuttosto localizzati, poco nuvoloso sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 16 e 19.

Le previsioni per i prossimi giorni

Venerdì – Al Nord residua nuvolosità sul Triveneto, con qualche nevicata al mattino sulle Alpi; ampie schiarite altrove, Foehn in serata al Nord Ovest. Temperature in flessione, massime tra 10 e 14. Al Centro perturbato e ventoso, con rovesci e locali temporali, in graduale attenuazione in serata. Neve in Appennino. Temperature in calo, massime tra 9 e 16. Al Sud tempo in peggioramento con piogge e temporali in arrivo tra pomeriggio e sera, localmente intensi su Calabria ionica. Temperature in flessione, massime tra 13 e 19.

Sabato – Al Nord migliora ovunque con cieli sgombri da nubi ma con la possibilità di diffuse brinate tra nottata e primo mattino. Temperature in ulteriore calo, massime tra 9 e 12. Al Centro molte nubi sul versante adriatico con residui fenomeni su Abruzzo e crinali appenninici, con neve dai 1000m; meglio altrove. Ventoso. Temperature in calo, massime tra 9 e 15. Al Sud ancora rovesci e temporali localmente forti in ulteriore intensificazione, entro la serata, tra Sicilia e Calabria. Temperature in calo, massime tra 13 e 18.