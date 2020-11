Meteo Sicilia, ancora giornata instabile con possibili piogge

17/11/2020

Ancora una giornata nel segno dell’instabilità quella prevista per domani in Sicilia con nubi sparse alternate a schiarite sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Temporaneo assorbimento dei fenomeni al pomeriggio. Deboli piogge serali; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sulle zone interne cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio. Temperature in generale stabili, con estremi di 18°C e punte di 21°C. Venti moderati dai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3000 metri. Basso Tirreno e Canale da molto mosso a mosso; Mare di Sicilia mosso. Al Nord alta pressione con cieli sereni su Alpi e pedemontane, banchi di nebbia in pianura, localmente anche persistenti durante il giorno. Temperature stabili, massime tra 15 e 18. Al Centro in prevalenza sereno o poco nuvoloso con qualche scarso addensamento lungo le regioni adriatiche ma senza fenomeni. Temperature stabili, massime tra 14 e 19. Al Sud ancora instabile su Sicilia, Basilicata e Calabria con piogge e locali temporali in attenuazione, meglio sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 15 e 21. Le previsioni per i prossimi giorni Giovedì – Al Nord iniziali condizioni di tempo soleggiato con nebbie al mattino in Valpadana, dalla sera peggiora sulle Alpi con neve dai 1100m. Temperature in calo, massime tra 14 e 17. Al Centro in prevalenza sereno o poco nuvoloso con qualche foschia o banco di nebbia nottetempo e al primo mattino nelle valli. Temperature stabili, massime tra 14 e 18. Al Sud ancora qualche addensamento sulla fascia ionica e in Sicilia ma senza fenomeni rilevanti, poco nuvoloso sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 16 e 19. Venerdì – Al Nord residua nuvolosità sul Triveneto, con qualche nevicata al mattino sulle Alpi; ampie schiarite altrove, Foehn in serata al Nord Ovest. Temperature in flessione, massime tra 10 e 14. Al Centro maltempo diffuso, con rovesci e locali temporali, in graduale attenuazione in serata. Neve in Appennino. Temperature in calo, massime tra 9 e 16. Al Sud tempo in peggioramento con piogge e temporali in arrivo tra pomeriggio e sera, localmente intensi su Calabria ionica. Temperature in flessione, massime tra 13 e 19.

Le previsioni per i prossimi giorni

