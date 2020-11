Le previsioni nell'Isola

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale meridionale e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata.

Temperature in generale stabili, con estremi di 17°C e punte di 24°C. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 3050 metri. Basso Tirreno e Canale mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Al Nord cieli generalmente nuvolosi o molto nuvolosi ma con pochi fenomeni in giornata, la sera piogge in arrivo su Nordovest e Lombardia. Temperature in calo, massime tra 12 e 15. Al Centro prevalgono le nubi al mattino, maggiore variabilità nel pomeriggio con qualche isolata debole pioggia, piovaschi in Toscana la sera. Temperature stabili, massime tra 15 e 20. Al Sud in prevalenza soleggiato o variabile con qualche isolato piovasco al mattino sulla Campania settentrionale. Temperature stabili, massime tra 17 e 22.

Le previsioni per i prossimi giorni

Lunedì – Al Nord molte nubi al mattino con piogge sparse su Liguria e Triveneto. Miglioramento generale dal pomeriggio salvo piogge residue in Emilia Romagna. Temperature stabili, massime tra 11 e 16. Al Centro instabile con piogge e temporali, localmente anche forti su Toscana e Marche. Migliora dalla sera a iniziare dalla Toscana. Temperature in calo, massime tra 13 e 18. Al Sud instabile su Campania, Molise e in tendenza Puglia e Basilicata con locali piovaschi. Meglio altrove. Temperature stabili, massime tra 17 e 22.

Martedì – Al Nord alta pressione in rinforzo con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. In nottata e al primo mattino tornano le nebbie sulla Valpadana. Temperature stabili, massime tra 11 e 16. Al Centro instabilità residua sull’Abruzzo con ultimi piovaschi, fino a sereno o poco nuvoloso altrove e ovunque la sera. Temperature stabili, massime tra 13 e 18. Al Sud instabile con piovaschi e locali temporali, specie su Sicilia, Basilicata e Calabria. Meglio in Campania e sulla Puglia. Temperature in calo, massime tra 15 e 20.