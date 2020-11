Le previsioni nell'Isola

La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. Nello specifico su litorale tirrenico, sull’Appennino e zone interne cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. Temperature in generale stabili, con estremi di 18°C e punte di 21°C. Venti moderati occidentali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell’intorno di 2950 metri. Basso Tirreno e Canale da mosso a molto mosso; Mare di Sicilia da poco mosso a mosso.

La Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo di livello giallo su tutta l’Isola.

Al Nord pressione in aumento con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. In nottata e al primo mattino foschie e banchi di nebbia sulla Valpadana. Temperature stabili, massime tra 11 e 16. Al Centro ancora qualche pioggia in Abruzzo dove migliora dalla sera, fino a sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili, massime tra 13 e 18. Al Sud migliora in Campania, ancora molto instabile altrove con piogge e temporali a carattere sparso, localmente moderati. Temperature in calo, massime tra 15 e 20.

Le previsioni per i prossimi giorni

Mercoledì – Al Nord alta pressione con cieli sereni su Alpi e pedemontane, banchi di nebbia in pianura, localmente anche persistenti durante il giorno. Temperature stabili, massime tra 11 e 16. Al Centro in prevalenza sereno o poco nuvoloso con qualche scarso addensamento lungo le regioni adriatiche ma senza fenomeni. Temperature stabili, massime tra 14 e 19. Al Sud ancora instabile su Sicilia, Basilicata e Calabria con piogge e locali temporali in attenuazione, meglio sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 15 e 20.

Giovedì – Al Nord iniziali condizioni di tempo soleggiato con qualche nebbia in Valpadana, dalla sera nubi in aumento sulle Alpi con neve dai 900m. Temperature in calo, massime tra 11 e 14. Al Centro in prevalenza sereno o poco nuvoloso con qualche foschia o banco di nebbia nottetempo e al primo mattino nelle valli. Temperature stabili, massime tra 14 e 19. Al Sud ancora qualche addensamento sulla fascia ionica e in Sicilia ma senza fenomeni rilevanti, poco nuvoloso sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 16 e 19.