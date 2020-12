le previsioni nell'isola

infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi sin dal mattino, foriere di debole piogge in serata. Nello specifico su litorale tirrenico e litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. Piogge e rovesci anche temporaleschi in serata; sull’Appennino Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco. La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo gialla su tutta l’Isola.

Temperature in generale stabili, con estremi di 14°C e punte di 18°C. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione a meridionali; Zero termico nell’intorno di 2200 metri. Basso Tirreno da molto mosso a agitato; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Le previsioni per i prossimi giorni

Mercoledì – Al Nord maltempo con piogge e rovesci in pianura e neve dai 300-700m su rilievi montuosi, tendenza a schiarite serali al nordovest. Temperature stabili, massime tra 5 e 10. Al Centro diffuso maltempo con piogge, rovesci e temporali anche forti, specie sui settori tirrenici. Neve dai 1200m in Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 8 e 12. Al Sud lieve instabilità tra Sicilia e ioniche, meglio altrove ma entro sera peggiora in Campania con piogge e temporali. Temperature stabili, massime comprese tra 13 e 18.

