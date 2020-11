Le previsioni nell'Isola

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Diramato un avviso di allerta meteo gialla.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco; sul litorale meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco; sull’Appennino Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio; sulle zone interne molto nuvoloso o coperto per tutto l’arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco, in attenuazione serale.

Temperature in generale stabili, con estremi di 17°C e punte di 20°C. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2650 metri. Basso Tirreno e Canale mosso; Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Al Nord tempo in prevalenza soleggiato salvo velature del cielo tra Emilia e bassa Lombardia e qualche addensamento sull’Appennino. Temperature stabili, massime tra 11 e 14°C. Al Centro più sole sui versanti tirrenici della penisola e Sardegna, nuvoloso sull’Adriatico con occasionali brevi pioviggini non escluse. Temperature stabili, massime tra 13 e 18°C. Al Sud ancora instabile tra Centro-Est Sicilia e bassa Calabria con rovesci sparsi; variabile o nuvoloso altrove. Temperature stabili, massime tra 14 e 20°C.

Le previsioni per i prossimi giorni

Mercoledì – Al Nord bel tempo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Nottetempo e il mattino foschie o locali banchi di nebbia in Val Padana. Temperature stabili, massime tra 11 e 15°C. Al Centro nuvolosità variabile con maggiori addensamenti su regioni adriatiche ed Est Sardegna ma senza fenomeni, più sole sulla Toscana. Temperature stabili, massime tra 13 e 18°C. Al Sud nubi irregolari con addensamenti specie lungo l’Appennino e Sicilia, con qualche pioggia sull’Isola. Temperature stazionarie, massime tra 14 e 20°C.

Giovedì – Al Nord foschie e nebbie più presenti su Val Padana, Romagna e coste venete; soleggiato altrove ma con nubi in aumento sulla Liguria. Temperature in lieve calo, massime tra 9 e 13°C. Al Centro nottetempo e il mattino nubi basse e banchi di nebbia sulle interne toscane, umbre e laziali; più soleggiato nel pomeriggio. Temperature stabili, massime tra 13 e 17°C. Al Sud ancora della variabilità tra Sicilia e Calabria con isolati fenomeni, spazi soleggiati anche ampi altrove. Temperature stabili, massime tra 15 e 20°C.