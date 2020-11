le previsioni nell'isola

Le previsioni del tempo in Sicilia nelle prossime ore.

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani, domenica 22 novembre.

Il livello di allerta, per la giornata di domani, per la città di Palermo, è di colore arancione.

In particolare – si legge nel bollettino n. 20326 – “Da oggi (sabato, ndr), per 24-30 ore, si prevede il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti orientali, con raffiche di burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte. Da oggi (sabato, ndr) per 24-36 ore si prevede il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locale attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Nel resto dell’Isola, in particolare, sulla costa tirrenica cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sul litorale ionico domenica perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco.

Sulla costa meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata.

Sull’Appennino, infine, nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata e, sulle zone interne, nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio.

Temperature in generale stabili, con estremi di 15°C e punte di 19°C.

Venti moderati orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali.

Mari: da agitato a molto mosso il Basso Tirreno, molto mosso il Canale di Sicilia e mosso il Mare di Sicilia.

Il vortice depressionario formatosi nelle scorse ore sulle acque del basso Tirreno dominerà l’evoluzione meteorologica sulle regioni meridionali nel corso del weekend.

Tra sabato e domenica il clima mediterraneo evolverà rapidamente tra la Tunisia e il Canale di Sicilia, causando un deciso rinforzo dei venti di Levante e Grecale e una fase d’intenso maltempo lungo i versanti ionici di Calabria (con i massimi effetti sul Crotonese) e di nevicate sulle vette della Sila e alle medie e alte quote dell’Etna.

Dopo le piogge tra venerdì e sabato, nel Meridione, ed in particolare in Campania, le condizioni meteorologiche volgeranno verso un deciso miglioramento; venti a carattere di burrasca, con raffiche prossime o superiori ai 90-100 km/h anche lungo i litorali tirrenici. Temperature in decisa diminuzione su valori inferiori alle medie climatiche stagionali.

Variabilità sull’alto Cosentino tirrenico. Venti tesi di Levante e Grecale, ancora a tratti forti al mattino su Pianura campana, Arcipelago flegreo, Costiera amalfitana, Locride e versante tirrenico calabrese con raffiche oltre i 60 km/h. Mari molto mossi.

Al Centro Italia cieli sereni al più poco nuvolosi su tutti i settori, con venti in graduale attenuazione; locali gelate nottetempo sui fondivalle interni.

Temperature stabili, massime tra 10 e 15°C.

Al Nord Italia alta pressione e tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, possibili gelate all’alba in Valpadana.

Temperature in ripresa, massime tra 10 e 15°C.