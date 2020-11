Le previsioni nell'Isola

Ancora giornata all’insegna dell’instabilità con nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali; sul litorale meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con ampi rasserenamenti in serata.

Temperature in generale stabili, con estremi di 16°C e punte di 22°C. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione a occidentali; Zero termico nell’intorno di 3050 metri. Basso Tirreno e Mare di Sicilia da mosso a molto mosso; Canale da molto mosso a agitato.

Al Nord residua instabilità su basso Triveneto, sudest Lombardia ed Emilia Romagna con fenomeni in esaurimento entro sera; ampie schiarite altrove. Temperature in calo, massime tra 10 e 14. Al Centro perturbato e ventoso, con rovesci e locali temporali, in graduale attenuazione in serata; neve in Appennino. Temperature in calo, massime tra 9 e 16. Al Sud tempo in peggioramento con piogge e temporali in arrivo tra pomeriggio e sera, localmente abbondanti sul Molise. Temperature in diminuzione, massime tra 13 e 19.

Le previsioni per i prossimi giorni

Sabato – Al Nord migliora ovunque, con cieli soleggiati; da segnalare la formazione di diffuse brinate tra nottata e primo mattino. Temperature in ulteriore calo, massime tra 9 e 12. Al Centro molte nubi sul versante adriatico con residui fenomeni su Abruzzo e crinali appenninici; neve dai 1000m; meglio altrove; ventoso. Temperature in calo, massime tra 9 e 15. Al Sud ancora rovesci e temporali localmente forti in ulteriore intensificazione, entro la serata, tra Puglia e Calabria. Temperature in calo, massime tra 13 e 17.

Domenica – Al Nord soleggiato; da segnalare solo innocue e temporanee velature di passaggio; freddo all’alba e dopo il tramonto. Temperature in ripresa, massime tra 10 e 15. Al Centro cieli sereni al più poco nuvolosi su tutti i settori, con venti in graduale attenuazione; possibili gelate nottetempo sui fondovalle interni. Temperature stabili, massime tra 10 e 15. Al Sud ancora rovesci e temporali tra Calabria tirrenica e Sicilia orientale; tempo decisamente più soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 15 e 19.