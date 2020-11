Le previsioni nell'Isola

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi, foriere di deboli piogge pomeridiane. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata; su litorale ionico e zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata schiarite; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata.

Temperature in generale stabili, con estremi di 13°C e punte di 20°C. Venti moderati orientali; Zero termico nell’intorno di 2150 metri. Basso Tirreno da molto mosso a agitato; Canale da agitato a molto mosso; Mare di Sicilia molto mosso.

Al Nord condizioni di tempo stabile, ampiamente soleggiato con cieli limpidi, ad eccezione di qualche annuvolamento in Piemonte. Gelate mattutine. Temperature in lieve calo, massime tra 9°C e 12°C. Al Centro ultimi piovaschi tra Marche, Umbria e Abruzzo, in rapido miglioramento, neve dai 900-1000m; più Sole altrove. Sempre ventoso. Temperature in calo, massime tra 9°C e 15°C. Al Sud ancora rovesci e temporali, localmente anche forti tra Basilicata, Calabria e Sicilia. Temperature in calo, massime tra 13°C e 18°C.

Le previsioni per i prossimi giorni

Domenica – Al Nord soleggiato; da segnalare solo innocue e temporanee velature di passaggio; freddo all’alba e dopo il tramonto. Temperature in ripresa, massime tra 10 e 15. Al Centro cieli sereni al più poco nuvolosi su tutti i settori, con venti in graduale attenuazione; possibili gelate nottetempo sui fondovalle interni. Temperature stabili, massime tra 10 e 15. Al Sud ancora rovesci e temporali tra Calabria e Sicilia orientale; nubi tra Basilicata e Puglia; più Sole altrove. Temperature stabili, massime tra 14 e 18.

Lunedì – Al Nord anticiclone ben saldo che favorirà una nuova giornata con tempo ampiamente soleggiato ovunque, salvo qualche velatura di passaggio. Temperature stabili, massime tra 11°C e 16°C. Al Centro tempo stabile e generalmente soleggiato; da segnalare solo qualche annuvolamento su Adriatiche e Sardegna. Temperature stabili, massime tra 12°C e 17°C. Al Sud generale variabilità, tra Sole e nubi; piogge sparse e qualche rovescio tra Sicilia orientale e Calabria ionica. Temperature stazionarie, massime tra 13°C e 18°C.