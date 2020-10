Le previsioni in Sicilia

Un’altra giornata all’insegna dell’instabilità quella prevista per domani in Sicilia. Nello specifico su litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; su llitorale ionico e zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali. Temperature in generale stabili, con estremi di 17°C e punte di 23°C. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 3050 metri. Basso Tirreno molto mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Al Nord molte nubi, in parziale diradamento dal pomeriggio; residue precipitazioni in mattinata sulle pianure orientali. Temperature in lieve ripresa, massime comprese tra 14 e 17. Al Centro ancora instabilità a carattere sparso con piogge e qualche temporale; più asciutto su Abruzzo e parte della Sardegna. Temperature stazionarie, massime comprese tra 15 e 19. Al Sud insiste della residua instabilità, specie sul basso versante tirrenico e occasionalmente sul Salento. Temperature stazionarie, massime tra 18 e 22.

Previsioni per i prossimi giorni.

Sabato – Al Nord tempo generalmente soleggiato, anche se con qualche addensamento a inizio giornata sulle pianure venete. Temperature in aumento, massime tra 15 e 18; freddo al mattino. Al Centro variabilità a tratti instabile con qualche pioggia, in genere di breve durata, su aree interne, Toscana e Marche. Temperature stabili, massime tra 14 e 19. Al Sud ancora nuvolosità sparsa, con piogge e qualche isolato rovescio sui settori tirrenici, nonché tra Lucania e Puglia. Temperature invariate, massime comprese tra 18 e 22.

Domenica – Al Nord alta pressione in graduale rinforzo; tempo bello e soleggiato con qualche addensamento al mattino sulla Valpadana. Temperature stabili, massime comprese tra 15 e 18. Al Centro nuvolosità variabile con occasione per qualche acquazzone dal pomeriggio-sera su Appennino laziale e Sardegna orientale. Temperature in aumento, massime tra 16 e 20. Al Sud nubi irregolari con possibilità per qualche pioggia tra Calabria, Puglia e Basilicata. Tempo asciutto altrove. Temperature stabili, massime comprese tra 18 e 22.