Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge nel pomeriggio ; sulle zone interne cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata.

Temperature in generale stabili, con estremi di 18°C e punte di 25°C. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 3150 metri. Basso Tirreno molto mosso; Canale da mosso a molto mosso; Mare di Sicilia mosso.

Al Nord nubi su Liguria e Val Padana con piogge più frequenti in Emilia e neve sulle Alpi Marittime dai 1400m. Più sole su Alpi settentrionali. Temperature in calo, massime tra 13 e 16. Al Centro nubi in aumento con piogge e rovesci, specie sulle aree tirreniche e Sardegna, dove è atteso anche qualche temporale. Temperature stabili, massime tra 16 e 20. Al Sud molte nubi e piogge su Campania e Calabria, a tratti in Sicilia; nubi generalmente innocue sulle altre regioni. Temperature in rialzo, con massime tra 18 e 23.

Previsioni per i prossimi giorni.

Giovedì – Al Nord maltempo su Est Liguria, Emilia, Lombardia e Triveneto con rovesci e neve dai 1100m sulle Alpi, 1400m in Appennino. Più sole ad Ovest. Temperature stabili, massime tra 14 e 17. Al Centro piogge e temporali su Sardegna e Tirreno, in attenuazione sul Lazio; variabile sull’Adriatico con piovaschi. Neve dai 1500m. Temperature stabili, massime tra 15 e 19. Al Sud instabile con piogge e temporali su regioni peninsulari e nordest Sicilia, in attenuazione serale. Temperature stazionarie, massime tra 19 e 24.

Venerdì – Al Nord molte nubi, in parziale diradamento nelle ore centrali; rischio di precipitazioni basso o assente salvo localmente su rilievi alpini e prealpini. Temperature in lieve ripresa, massime tra 14 e 17. Al Centro ancora instabilità diffusa con piogge e qualche temporale, più asciutto su Abruzzo e Sud Sardegna. Temperature stazionarie, massime tra 15 e 19. Al Sud insiste della residua instabilità tra pomeriggio e sera specie su basso Tirreno e Puglia, meglio altrove. Temperature in lieve calo, massime tra 18 e 22.