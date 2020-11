Le previsioni nell'Isola

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. In serata deboli piogge; sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi.

Temperature in generale stabili, con estremi di 14°C e punte di 22°C. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 2650 metri. Basso Tirreno poco mosso; Canale da mosso a molto mosso; Mare di Sicilia mosso.

Al Nord nubi in aumento tra basso Piemonte, Emilia e Liguria, ivi con qualche debole pioggia; sole sui rilievi e nebbioso sulle pianure. Temperature in lieve calo, massime tra 8 e 11. Al Centro nubi irregolari su Sardegna e Toscana con piogge sparse, asciutto altrove con schiarite più ampie su basso Lazio e Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 14 e 17. Al Sud annuvolamenti irregolari sulle regioni ioniche con isolate piogge in Sicilia, bel tempo altrove. Temperature in rialzo, massime comprese tra 17 e 21.

Le previsioni per i prossimi giorni

Sabato – Al Nord cieli irregolarmente nuvolosi sulla Pianura Padana, maggiori schiarite sulle Alpi centro-orientali; qualche pioggia tra basso Piemonte e Liguria. Temperature stabili, massime tra 8 e 13. Al Centro nuvolosità irregolare, più compatta sulle Tirreniche con qualche piovasco; maltempo in Sardegna con rovesci e temporali. Temperature stabili, massime tra 11 e 17. Al Sud generale variabilità; nubi compatte in Sicilia con rovesci in estensione serale a Calabria e Campania. Temperature stabili, massime tra 13 e 19.

Domenica – Al Nord sole su Alpi, Prealpi e Liguria; molte nubi altrove con qualche pioggia sull’Emilia Romagna. Miglioramento in serata. Temperature stabili, massime tra 8 e 12. Al Centro maltempo sui versanti adriatici con piogge anche abbondanti in Abruzzo; meglio altrove con spazi soleggiati in Toscana. Temperature stazionarie, massime tra 12 e 17. Al Sud piogge e rovesci anche diffusi e a sfondo temporalesco. Lento miglioramento serale a partire da sud con clima più asciutto. Temperature in calo, massime tra 14 e 17.