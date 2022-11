Si saprà nelle prossime ore se i Comuni della Srr Città Metropolitana di Palermo, di cui fa parte Carini, riceveranno l’autorizzazione al conferimento dei rifiuti indifferenziati a Bellolampo. “Con l’assessore Regionale all’Energia e Rifiuti Di Mauro – dichiara il sindaco di Carini Giovi Monteleone – abbiamo avuto una conversazione telefonica stamane, durante la quale mi ha confermato la sua attenzione rivolta ai dirigenti di Arpa e Asp per sollecitare i pareri necessari ad accompagnare l’ordinanza sindacale con la quale ci si aspetta che il sindaco di Palermo Roberto Lagalla autorizzi l’accesso al conferimento a Bellolampo”.

Sollecitata la firma all’accordo

Oltre ai vertici di Arpa e Asp, l’assessore Di Mauro si è messo anche in contatto con il capo di gabinetto del sindaco Lagalla, per raccomandare sollecitudine nella firma dell’ordinanza non appena pervenuti pareri. “Attendo sviluppi – conclude Monteleone – nel tardo pomeriggio di oggi, dal momento che i Sindaci ci siamo premurati di segnalare la pericolosità dell’attuale situazione igienico sanitaria causata dalla mancata raccolta indifferenziata nei Comuni della Srr”.

L’accordo raggiunto ieri

La discarica di Bellolampo sarà messa a disposizione dei comuni della provincia per contrastare l’emergenza rifiuti solo se la Regione si impegnerà, con carta scritta, a consegnare in tempi brevi la settima vasca. E’ questo in sintesi l’accordo raggiunto ieri alla conferenza di servizi al dipartimento regionale acque e rifiuti tra Comune di Palermo, Rap, Regione e comuni della provincia Palermitana rimasti senza una discarica da un paio di settimane dove poter conferire.