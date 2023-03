a presentarla il deputato giuseppe lombardo

“Con l’approssimarsi della stagione estiva, auspico l’avvio di immediati interventi di riqualificazione e risanamento delle reti idriche siciliane per fronteggiare l’emergenza siccità che interessa gli invasi della nostra regione a causa delle perdite degli acquedotti”.

Così l’On. Giuseppe Lombardo del gruppo Popolari e Autonomisti, firmatario dell’interrogazione, depositata all’Ars, “Iniziative urgenti per fronteggiare l’emergenza siccità in Sicilia”.

“Servono azioni mirate, oltre il 48% del territorio siciliano colpito dalla siccità”

“Convergo con quanto annunciato dal Governo Regionale in merito alla necessità di programmare azioni mirate a scongiurare i possibili danni che l’attuale crisi idrica determinerebbe al comparto agricolo siciliano ed in generale a tutta la cittadinanza, se è vero che oltre il 48% del territorio siciliano è colpito dalla siccità”.

“Valorizzare il ruolo dei consorzi di bonifica e manutenzione straordinaria delle reti irrigue”

“In questo senso – continua il deputato – nel quadro delle possibili iniziative da mettere in campo, ritengo utile valorizzare il ruolo dei Consorzi di Bonifica della Sicilia, avviando con urgenza le procedure volte a consentire l’impiego delle risorse messe loro a disposizione dalla legge di stabilità regionale recentemente approvata, pari a 20 milioni di euro a valere su fondi extraregionali, finalizzate alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria delle reti irrigue”.

L’Autorità di Bacino definisce le misure per fronteggiare la crisi idrica

Misure a lungo e a breve termine per fronteggiare la crisi idrica che, negli ultimi anni, alla luce dei cambiamenti climatici, si presenta sempre più minacciosa e rischia di creare grossi disagi sia nel settore potabile sia in quelli irriguo e industriale.

Il Report Siccità 2022 dell’Autorità di bacino

Si tratta delle linee di intervento evidenziate nel “Report Siccità 2022” stilato dall’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, diretta da Leonardo Santoro, che pianifica l’uso delle risorse idriche, rivolgendosi a tutti i soggetti che, a vario titolo, le gestiscono nell’Isola.

Criticità non superate

Il provvedimento nasce dal fatto che la scarsità delle piogge cadute nell’ultimo trimestre 2022, proseguita anche nella parte iniziale di quest’anno, fa rilevare come le criticità di approvvigionamento, anche con piovosità medie, potrebbero non essere superate.

Disagi in vista, una serie di incontri con i soggetti coinvolti

Di conseguenza la disponibilità di acqua potrebbe risultare insufficiente a soddisfare i normali fabbisogni. Da qui la necessità di pianificare misure efficaci per attenuare eventuali disagi e per la cui attuazione l’Autorità di bacino effettuerà una serie di incontri con tutti i soggetti responsabili.

Santoro: “Siccità potrebbe avere effetti ben più gravi”

“Occorre da parte di tutti – afferma il segretario generale dell’Autorità di bacino, Leonardo Santoro – una seria presa di coscienza di come la sensibile diminuzione delle risorse disponibili, dovuta alle evidenti mutazioni del clima, imponga scelte decise per contrastare i fenomeni siccitosi, purtroppo sempre più invasivi. Soltanto interventi efficaci, seppure talvolta impopolari, frutto di una costante sinergia istituzionale, potranno attenuare disagi per la popolazione e per l’agricoltura, che altrimenti rischiano di diventare di maggiore portata e dagli effetti ben più gravi”.

Le azioni a lungo termine

Fra le principali azioni a lungo termine, quelle per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione, il riutilizzo delle acque reflue in agricoltura, la razionalizzazione dei prelievi e la buone pratiche finalizzate alla riduzione dei consumi.

Le azioni a breve termine

Fra quelle a breve termine, invece, i razionamenti, la pianificazione dell’uso irriguo, l’utilizzo dei volumi “morti” degli invasi e il ricorso alle risorse sotterranee. Rimangono fondamentali le attività di vigilanza per prevenire prelievi non autorizzati e il monitoraggio, considerato fattore-chiave per attenuare gli effetti negativi della siccità.

