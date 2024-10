Al calar della notte diventa teatro di criminalità locale, prostituzione, vendita e assunzione di sostanze stupefacenti. E’ a Piazza Giulio Cesare, nel cuore del centro storico di Palermo, che non deve essere abbassata la guardia.

La situazione di degrado e insicurezza del parcheggio dell’ufficio dello Stato civile ha raggiunto un punto critico tanto da spingere Antonio Nicolao, vice presidente della prima circoscrizione, a chiedere misure urgenti da parte dell’amministrazione comunale: “E’ inaudito quello che continua a verificarsi in quest’area” – ha dichiarato -, sottolineando l’assenza di interventi significativi nonostante i numerosi raid vandalici segnalati nel corso degli anni.

La denuncia dei residenti

Residenti, impiegati e cittadini tutti hanno denunciato ripetutamente le condizioni in cui versa il parcheggio, definendole “vergognose e indignanti”. Le segnalazioni riguardano episodi di uso sostante stupefacenti, prostituzione, traffico di vetture che consumano rapporti sessuali e generale mancanza di decoro.

“Ho visto ragazze probabilmente minorenni vendere il proprio corpo per pochi euro” – ha detto un residente -. Lontano da occhi indiscreti, dove l’illuminazione è precaria, si insinuano bande, spacciatori e prostitute che rendono l’area completamente fuori controllo. Ogni giorno, soprattutto durante il weekend, chi abita in zone limitrofe alla zona, assiste a scene di totale degrado.

“Si nota la presenza delle forze dell’ordine nella zona ma purtroppo ci sono delle aree “scoperte” che diventano luoghi di proliferazione del degrado – ha detto Ferdinando Caruso, un residente – ieri mattina in via Trieste, in una delle saracinesche abbassate del comune, ho visto un signore in pieno giorno che si stava drogando – continua – ormai se è giorno o è notte non fa più differenza”.

Richiesto intervento urgente

L’ambiente è descritto come sporco e invaso da spazzatura e siringhe, mentre i posteggiatori improvvisati e il traffico di vetture creano una situazione di pericolo per chiunque si trovi a transitare nella zona. Per affrontare tale emergenza, il vice presidente ha proposto due soluzioni: “Garantire la custodia del parcheggio – ha detto Nicolao – o chiudere i cancelli ogni sera dalle 19 fino alle 7 del giorno successivo – aggiunge – solo così potremo limitare lo scempio che si consuma ogni notte sotto gli occhi di tutti”.

Antonio Nicolao ha segnalato alla Rap la situazione del parcheggio di piazza Giulio Cesare, richiedendo lo spazzamento dell’area. Ha sottolineato: “Il parcheggio è stato pulito 5 giorni fa dalla Reset per la parte di sua competenza ma chiediamo una maggiore regolarità nella pulizia”.

