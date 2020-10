la denuncia del consigliere comunale della lega igor gelarda

“Il Parcheggio di Piazza Giulio Cesare a Palermo è in uno stato a dir poco vergognoso. In totale stato di abbandono, pieno di spazzatura stagionata, meta di tossicodipendenti e luogo dove si appartano anche coppiette per effusioni amorose o, ci segnalano, anche prostitute. Inoltre, all’interno del parcheggio, c’è una costruzione abbandonata e pericolante, sempre di pertinenza del Comune, che è diventata una vera e propria discarica”.

Lo dichiara il consigliere comunale della Lega, Igor Gelarda.

Prosegue Gelarda: “Tutto questo rientra perfettamente nella pianificazione politica, palesemente inesistente, della gestione Orlando. Non basta dire di offrire un servizio di parcheggio senza poi garantirne la cura minima come la pulizia e il decoro. Senza che poi, specialmente di notte, vi sia un benché minimo presidio della Polizia Municipale o almeno vi sia un impianto di video sorveglianza per garantire la sicurezza dei cittadini“.

E ancora: “Il parcheggio di Piazza Giulio Cesare è il simbolo della Ztl di Orlando-Catania. Una Ztl imposta ai cittadini mentre ancora l’emergenza covid-19 non è cessata, che è una delle cause della morte definitiva di via Roma. Una Ztl pensata senza i requisiti minimi necessari, e con la massima approssimazione, come dimostrano anche le condizioni in cui è tenuto questo parcheggio”.

Conclude il consigliere comunale della Lega: “Siamo disponibili ad offrire al sindaco Orlando e all’assessore Catania una visita guidata all’interno di questo luogo abbandonato in pieno centro e non dimenticheremo certo di dire loro che si tratta di un’area di proprietà del Comune di Palermo”.

In effetti, sono numerosi a Palermo i quartieri che sembrano abbandonati al degrado più assoluto, soprattutto le periferie. Tante le segnalazioni che arrivano anche alla nostra redazione.

Il 17 settembre scorso, solo per fare un esempio, si è tenuta la manifestazione “Basta al degrado” promossa dai residenti di Borgo Nuovo per dire stop alle discariche a cielo aperto e all’abbandono delle periferie.