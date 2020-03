la precisazione dell'asp di palermo dopo le proteste

L’Asp di Palermo ribadisce ai cittadini del comprensorio di Partinico che, per ogni necessità di salute, è in funzione a pieno regime un presidio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) in via Benevento e, non solo come avveniva in passato nelle ore serale e nelle giornate festive e prefestive, ma H24 e sempre con la presenza di due medici (tel.091 891 1176).

Per eventuali casi di emergenza-urgenza ci si può rivolgere al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Alcamo che, grazie ad un accordo tra l’Asp di Palermo e quella di Trapani, ha potenziato la struttura anche con personale proveniente dal “Civico” di Partinico.

La precisazione dell’Asp di Palermo si rende necessaria dopo le proteste che ha suscitato nella cittadinanza la riconversione dell’ospedale di Partinico a Covid Hospital, struttura destinata dunque soltanto ai casi accertati di Coronavirus.

Una decisione che aveva portato i partinicesi a scendere in piazza, qualche sera fa, presidiando l’ospedale e scandendo lo slogan “No al Covid Hospital, rivogliamo il nostro ospedale”.

Una protesta motivata dalla paura dei residenti non solo della mole di malati di Coronavirus che arriveranno ma anche di ritrovarsi senza i normali servizi sanitari essenziali e di essere costretti a fare molti chilometri per qualsiasi altro tipo di esigenza e assistenza peraltro in un momento in cui gli spostamenti sono limitati e le restrizioni enormi.