“Dopo il grande successo degli Internazionali di Sicilia, che hanno richiamato un pubblico numeroso e appassionato alla Favorita, Palermo si appresta a vivere un nuovo fine settimana di grande equitazione con la 40ª edizione della Coppa degli Assi. È una manifestazione che coniuga storia, tradizione e spettacolo sportivo di altissimo livello, e che continua a rappresentare un motivo di orgoglio per la nostra Isola. La Regione sostiene con convinzione questo appuntamento internazionale, che porta nella nostra città amazzoni, cavalieri e cavalli provenienti da tutto il mondo, contribuendo al tempo stesso a promuovere l’immagine della Sicilia come terra capace di accogliere eventi sportivi di prestigio” dichiara il presidente della Regione, Renato Schifani.

I risultati della giornata di ieri

Ieri Il comasco Luca Maria Moneta è tornato a vincere al campo ostacoli “La Favorita”, di nuovo in sella al 16enne castrone olandese El Capone RK, aggiudicandosi la gara centrale (CSI tre stelle con ostacoli a 1,40 metri) della prima giornata della Coppa degli Assi, la cui 40° edizione è in corso di

svolgimento sull’arena in sabbia silicea “Giuseppe Di Matteo”.

Moneta sul percorso disegnato dallo chef de piste Uliano Vezzani ha compiuto il percorso netto in 26”47 precedendo l’azzurro Alberto Zorzi-Gem Nativadicornet (femmina di 8 anni) ed il caporal maggiore dell’Esercito Italiano Guido Franchi già componente della squadra nazionale giovanile

(Enjoy One, castrone francese di 9 anni).

Schifani domenica alla finale

“Domenica – aggiunge – sarò personalmente presente alla finale, a testimonianza dell’importanza che attribuiamo a questa competizione, che da quasi mezzo secolo scrive pagine di storia dell’equitazione internazionale. Invito tutti, famiglie e appassionati, a partecipare numerosi e a condividere insieme la passione e l’emozione di queste giornate”.

La Coppa degli Assi, così come gli Internazionali di Sicilia svoltisi la scorsa settimana, sono sono organizzati da Regione Siciliana e Comune di Palermo, con il contributo del Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la collaborazione con l’Esercito Italiano ed il supporto tecnico di Fieracavalli Verona.