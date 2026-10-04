L’adrenalina è altissima al campo ostacoli “La Favorita”. È il giorno del gran finale per la 41ª edizione della Coppa degli Assi e l’aria che si respira nel capoluogo siciliano è quella delle grandi occasioni.

Un omaggio alla storia

Prima dell’inizio della gara decisiva, il pubblico della Favorita ha vissuto un momento di grande emozione con il collegamento con Nelson Pessoa. Il leggendario campione brasiliano, oggi 90enne e vincitore alla Favorita nel 1979, ha voluto far sentire la propria vicinanza alla manifestazione, inviando un saluto speciale in questo anno così importante.

A rendere ancora più unico il trofeo, oltre alla gloria sportiva, c’è un pezzo di storia palermitana: il vincitore solleverà infatti la coppa d’argento del 1910, il cimelio originale assegnato a Vittorio Fenoglio in occasione del primo concorso equestre organizzato da Franca Florio a Palermo. Non mancherà, come da tradizione, il premio offerto dalla cantina Tasca d’Almerita: un numero di bottiglie di spumante pari al peso del vincitore, comprensivo di sella e finimenti.

Una domenica di successi

La giornata conclusiva, prima del momento clou, ha già regalato grandi soddisfazioni in pista. Nelle prime quattro gare della mattinata si sono distinti diversi cavalieri:

Il belga Nathan Vicini ha conquistato il Premio Euromanager Sanità (H125).

ha conquistato il Premio Euromanager Sanità (H125). Il Caporal Maggiore dell’Esercito Italiano Lorenzo Correddu si è imposto nel Premio Consorzio Area Vita (H135).

si è imposto nel Premio Consorzio Area Vita (H135). L’amazzone messinese Chiara Schirò ha trionfato nella prova del Circuito Lepas (H125), in un podio che ha visto una forte presenza siciliana.

ha trionfato nella prova del Circuito Lepas (H125), in un podio che ha visto una forte presenza siciliana. La belga Alexia Penet ha fatto sua la gara CSI3* Premio Città di Palermo (H130).

La 41ª Coppa degli Assi, organizzata dalla Regione Siciliana e dal Comune di Palermo, si conferma ancora una volta un pilastro dell’equitazione nazionale, un evento che lega indissolubilmente la città al grande sport. Palermo resta in attesa di conoscere il nome del vincitore di questo 50° anniversario.