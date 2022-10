E’ la proposta progettuale dei corsi di laurea dei due atenei

Nuove residenze universitarie nel cuore del quartiere Albergheria di Palermo. Questa la proposta dei corsi di laurea di architettura di Palermo e di Madrid che stanno conducendo uno studio sul campo. Sul tema oggi, martedì 25 ottobre, dalle ore 15,30 si terrà, presso l’aula magna “Margherita De Simone” (edificio 14) in viale delle Scienze, la conferenza sulle “Esperienze didattiche e professionali”, organizzata dai docenti dell’università di Palermo Renzo Lecardane, Santo Giunta e Fabio Guarrera.

Gli esiti dei progetti

Al convegno parteciperà il docente e architetto Arturo Blanco Herrero, professore del departamento de proyectos arquitectonicos-escuela técnica superior de arquitectura de Madrid (Etsa Madrid), che presenterà gli esiti dei progetti degli studenti della unidad espegel-canovas del corso di laurea in architettura della Etsa Madrid sul quartiere Albergheria di Palermo. Durante la conferenza saranno mostrati inoltre alcuni lavori realizzati in ambito professionale prevalentemente nella provincia di Avila in Spagna.

Gli interventi

Ai lavori prenderanno parte: i rappresentanti eletti dagli studenti universitari in seno al corso di architettura dell’Ersu Palermo, Adelaide Carista, Giorgio Gennusa ed Emanuele Nasello; il professore e coordinatore del corso di laurea quinquennale in architettura dell’università degli studi di Palermo Emanuele Palazzotto e il presidente dell’Ersu, ente regionale per il diritto allo studio universitario di Palermo, Giuseppe Di Miceli. L’evento nasce dalle azioni portate avanti dal coordinamento dei laboratori di progettazione architettonica del 2° anno per l’internazionalizzazione del corso di laurea quinquennale in architettura di Palermo, che lo scorso anno ha attivato un intenso scambio didattico, tra docenti e studenti, con il coordinamento di proyectos arcquitectonicos Etsa Madrid-departamento de proyectos arquitectonicos, i professori Carmen Espegel, Andrés Cánovas (direttore departamento de proyectos arquitectonicos), Sálvora Feliz, Arturo Blanco e Juan Tur.

Attività di internazionalizzazione

L’attività rientra nell’ambito delle attività di internazionalizzazione del corso di laurea quinquennale in architettura e di coordinamento dei laboratori di progettazione architettonica del II anno dell’anno accademico 2022-23. “IoStudioNews” è media partner dell’evento.