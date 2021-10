L’accordo tra Ersu, Iacp, Regione ed Esercito

Un passo in avanti per il potenziamento della residenzialità universitaria di Palermo e di tutta la Sicilia, anche in termini di sicurezza e qualità, al contempo per il recupero del centro storico del capoluogo dell’isola e per la diffusione della cultura della legalità. Al complesso San Nicolò all’Albergheria stanno per essere ultimati gli ultimi lavori affidati dallo Iacp. Non appena saranno completati all’Ersu verranno consegnati i nuovi alloggi per 50 posti letto destinati agli studenti dello stesso Ersu, quindi facenti parte dell’università di Palermo, del Lumsa, dell’accademia delle belle arti e del conservatorio di musica.

Tre protocolli in sottoscrizione

L’immobile è stato messo a disposizione dal Comune di Palermo e ubicato tra piazza San Nicolò all’Albergheria, via San Nicolò e vicolo Santa Maria Maggiore. Il sito è posto accanto alla chiesa di San Nicolò all’Albergheria. Ad essere sottoscritti tre distinti protocolli tra esercito italiano e Regione siciliana, esercito ed Ersu di Palermo e ancora tra Ersu e Iacp.

Gli immobili consegnati dallo Iacp

Lo Iacp, negli anni, ha consegnato ristrutturati all’Ersu di Palermo per destinarli a residenze universitarie diversi immobili: la Casa del Goliardo a piazza Marina; il conservatorio della Santissima Nunziata in piazza Casa Professa; l’ex dormitorio dei Biscottari in via Biscottari; l’ex convento dello Schiavuzzo in piazza Rivoluzione; e ancora un immobile in via del Fondaco.

Sinergie con Regione ed esercito

Grazie al protocollo tra Regione Siciliana, in particolare l’assessorato regionale dell’Istruzione, e l’esercito italiano verranno attivate sinergie su tutto il territorio regionale per meglio mettere a disposizione degli studenti e dei cittadini i servizi offerti dalla struttura militare regionale, garantendo anche l’uso e la relativa presenza di personale militare nelle aree interessate a tutela dei beni, promuovendo corsi di formazione e attività di informazione sulla cultura della legalità e sulla sicurezza dei cittadini. La convenzione Iacp-Ersu in particolare riguarda la gestione dell’immobile.