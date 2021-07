rogo spento dai pompieri

Un incendio, scoppiato nel primo pomeriggio, intorno alle 13,30, ha minacciato i palazzi che ospitano l’Agenzia delle Entrate e l’Iacp di Siracusa in via Antonello da Messina, nella zona nord della città. Sono stati i dipendenti ed i residenti degli altri immobili a chiedere l’intervento dei soccorsi. “Sul posto si sono recate 4 squadre dei vigili del fuoco che sono riusciti in breve tempo contenere e ad arginare le fiamme. Presenti anche la Polizia di stato, i carabinieri e volontari della protezione civile comunale” spiegano dai vigili del fuoco.

Incendio a Noto

Ieri, nel pomeriggio un rogo di vaste proporzioni si è scatenato a ridosso del fiume Tellaro, nel territorio di Noto, divorando i canneti.

L’allarme ai pompieri

La zona si trova a ridosso della Provinciale 19, che lega Pachino e Noto, e sono stati i passanti ed i residenti a chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e dal comando provinciale sono partite le squadre terrestri insieme al personale della Forestale.

In azione i mezzi aerei

Si sono alzati in volo anche i mezzi aerei che stanno provando ad arginare l’azione dell’incendio Proseguono, senza sosta, gli incendi nel Siracusano che hanno già colpito diverse aree naturalistiche come Vendicari, la Valle dell’Anapo e Cavagrande di Cassibile.