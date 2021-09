Ieri ha visitato la cattedrale e la cappella palatina

La cattedrale, piazza Politeama, casa Professa. Sono state solo alcune delle tappe che ieri ha percorso per le vie di Palermo il celebre cantautore Gianni Morandi. E così, dopo una capatina a Mondello nella mattinata e la sera prima un bel momento i divertimento con un improvvisato karaoke, Morandi ha proseguito la sua vacanza palermitana. Dice di essere rimasto ammaliato dalla bellezza della città e dai tantissimi siti culturali e storici da poter visitare.

Il suo tour di ieri pomeriggio

Gianni Morandi, il “bello e impossibile” di tantissime generazioni, ieri pomeriggio ha fatto un giro per il centro storico palermitano e non ha nascosto la sua meraviglia: “Una città fantastica, con tante cose da vedere: la Casa Professa, la Cappella Palatina, la Cattedrale, i tre mercati arabi, Piazza della vergogna, etc. etc…….”. Accanto sempre la moglie Anna Dan, che abbraccia con calore mentre sullo sfondo sui vede la sontuosità del teatro Politeama.

Da martedì in Sicilia

Gianni Morandi è in Sicilia, e specificatamente a Palermo e dintorni, da martedì scorso. Lo si è scoperto ieri quando ha reso nota la sua presenza a Mondello con un tweet. Ed è stata anche occasione per incontrare qualche amico e amica artisti con cui si è lasciato andare anche ad una serata di karaoke. “Sono a Mondello, scriveva ieri – è una bellissima giornata. Vorrei fare un bagno in mare…”. A scattargli la foto la moglie che lo ha immortalato con alle spalle il simbolico stabilimento di Mondello, sul lungomare. A seguire sono arrivate decine e decine di messaggi in cui si invitava Gianni Morandi ad andare in giro per i punti più caratteristici di Palermo. Ad emergere il solito grande calore e affetto tipico dei siciliani: chiunque lo vuole invitare a casa propria, c’è chi invece gli chiede un autografo o chi ancora ricordare le sue meravigliose canzoni che ancora oggi segnano la vita di generazioni di amanti della musica leggera.

Il karaoke con gli amici

Gianni Morandi si è lasciato trascinare in queste sue vacanze palermitane anche da una serata karaoke con i tanti artisti palermitani che conosce: da Lello Analfino ad Ernesto Maria Ponte, solo per citarne alcuni che gli sono stati accanto intonando con lui le note delle sue canzoni più famose. Alla chitarra Ernesto Maria Ponte che tramite i social non si è fatto scappare la battuta sempre pronta: “Perché Gianni è sempre Gianni… Ma manco Ponte babbía”.