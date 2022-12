è mario candore

Giro di valzer delle nomine nelle partecipate della Regione così come sta avvenendo anche nelle partecipate del Comune di Palermo ma non solo.

Il consiglio d’amministrazione dell’Esa (Ente sviluppo agricolo), presieduto da Giuseppe Catania ha conferito “ad interim” l’incarico di direttore a Mario Candore, dirigente generale del Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale della Regione.

L’incarico nel passato

In passato commissario ad acta, era stato Nicola Calderone, esterno all’amministrazione regionale e poi il ruolo è stato assunto da Dario Cartabellotta, dirigente generale del Dipartimento Agricoltura.

Al vertice anche Franco Greco

A ricoprire l’incarico di vertice amministrativo dell’Esa anche Franco Greco, interno all’amministrazione dell’ente.

Requirez alla Sanità

Recentemente, come detto, sono arrivati anche altri ‘cambi’. Sarà Salvatore Requirez è il nuovo direttore generale alla Sanità della Regione Siciliana. Andrà a guidare il Dasoe, il dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico della Regione Siciliana. Lo ha deciso il governo regionale guidato dal presidente Renato Schifani nella riunione di giunta del 16 dicembre. La proposta era stata avanzata dell’assessore alla Salute Giovanna Volo. Requirez, attualmente direttore sanitario dell’ospedale Civico di Palermo, prende il posto di direttore della sanità occupato oggi dal dirigente generale ad interim Mario La Rocca.

Il neo dirigente generale del Dasoe, prima dell’incarico all’Arnas Civico “Di Cristina Benfratelli” di Palermo, era stato direttore sanitario dell’Asp di Trapani. Aveva anche diretto il servizio sempre presso il dipartimento per le Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

Lagalla cambia il volto del Comune di Palermo

Partite le prime determinazioni sindacali. Il sindaco Roberto Lagalla ha avviato ufficialmente la riorganizzazione degli uffici del Comune di Palermo, tra qualche trasferimento ed avvicendamenti in alcuni ruoli chiave. Comunicazioni divenute ufficiali nella giornata di lunedì 19 dicembre e che danno una netta accelerata al restyling della macchina comunale. Qualche area è ancora scoperta, ma buona parte dell’architrave amministrativa del capoluogo siciliano è già designata.

Pollicita Capo di Gabinetto, Sacco al PNRR

Per il ruolo di Capo di Gabinetto, Roberto Lagalla ha deciso di affidarsi ad un uomo di esperienza come Sergio Pollicita. Retrocede al ruolo di dirigente Maurizio Pedicone, trasferito all’Ufficio Sicurezza nei luoghi di lavoro. Confermate invece le indiscrezioni che volevano Giuseppe Sacco nel ruolo di Capo Area alla gestione dei fondi extracomunali, fra cui quelli del PNRR. A fare da vice al segretario generale Raimondo Liotta ci sarà Maria Mandalà, per la quale si potrebbe prospettare anche un doppio incarico come Capo Area del Settore Tributi, al momento scoperto.

Cettina Como passa all’Ufficio autonomo per il Consiglio Comunale, mentre Vincenzo Criscuoli è stato scelto come capo coordinatore dell’Avvocatura Comunale. Infine, menzione a parte va fatta per l’ufficio che si occuperà del Controllo Unico sulle Società Partecipate. Tema molto sentito nelle vicissitudini della macchina comunale, in particolare per il tema relativo ai disallineamenti. Un incarico che sarà affidato a Roberto Pulizzi. Confermato invece nel ruolo di ragioniere generale Bohuslav Basile.

I grandi dubbi sull’Area Tributi e delle Opere Pubbliche

Punti interrogativi che rimangono, come sopra ricordato, sull’area dei Tributi ma soprattutto sull’area delle Opere Pubbliche, di competenza dell’assessore ai Lavori Pubblici Totò Orlando. Una cosa è certa: Dario Di Gangi non sarà Capo Area di settore. Per lui è stato previsto un incarico da dirigente nel Settore Manutenzione. Da assegnare ancora, oltre al ruolo di Capo Area, anche gli uffici relativi al Dissesto Idrogeologico e ai Servizi Cimiteriali. Smentite quindi le voci che parlavano di un trasferimento per Sergio Maneri alle Opere Pubbliche. Per lui invece arriva la conferma nel ruolo di Capo Area all’Urbanistica.

Con riguardo all’Area del Personale, avallate i rumors che parlavano di un affidamento del ruolo di Capo Area ad Alessandra Autore, architrave fino ad oggi dell’Ufficio Elettorale. Arretramento al ruolo di dirigente per Daniela Rimedio, che passa all’Ufficio Anagrafe. Retrocessione che interesserà anche Luigi Galatioto, trasferito nel ruolo di dirigente all’Ufficio Sport e Turismo. Settore nel quale sarà Capo Area Domenico Verona. Proprio con l’Area dello Sviluppo Economico, Roberto Lagalla ha deciso di affidarsi a Patrizia Milisenda. Nel ruolo di dirgente del Suap scelta invece Rosa Vicari.

Con riferimento all’area del Patrimonio, di competenza dell’assessore Andrea Mineo, confermata Capo Area Carmela Agnello. Arretrato ad un ruolo amministrativo invece Ferdinando Ania, che ricoprirà il ruolo nel Servizio Ambiente. All’Ufficio Autonomo per il Verde Urbano ci sarà invece Roberto Raineri. Sul fronte dell’Area dell’Istruzione, scelta nel ruolo di Capo Area Maria Anna Fiasconaro. Passa all’Innovazione Tecnologica Marina Pennisi, sostituita nell’area alle Politiche Sociali da Fernanda Ferreri. Infine, cambio al vertice per il comando di polizia municipale. Arretrata al ruolo di vice-comandante Margherita Amato. Non è dato ancora sapere chi ricoprirà il ruolo di comandante, anche se aumentano le quotazione di un affidamento dell’incarico ad un esterno.