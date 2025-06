Un intero quartiere svegliato traumaticamente in piena notte. Una esplosione, le cui cause dovranno essere accertate, ha spezzato il silenzio dell’Arenella. La deflagrazione sembra aver avuto origine in una nota gelateria di piazza Tonnara all’Arenella. Il “botto” è stato seguito dall’esplodere di un incendio ma anche anche causato un crollo parziale dell’edificio che sorge sopra la struttura commerciale.

L’esplosione alle 4,30 del mattino

L’esplosione è avvenuta poco prima delle 4,30 del mattino ed è stata avvertita anche nei quartieri limitrofi fra Acquasanta e Vergine Maria. Immediato l’arrivo dei vigili del fuoco anche per effetto dell’inesistente traffico di quell’ora.

L’intervento dei Vigili del fuoco

Diverse squadre dei Vigili del fuoco stanno ancora operando a seguito dell’esplosione che ha coinvolto un intero edificio di tre piani fuori terra. L’esplosione avvenuta per causa ancora da determinare, ha coinvolto la gelateria sita al piano terra e ha provocato crolli.

Palazzina evacuata

Sono state evacuate e messe in salvo due persone, fortunatamente illese, che si trovavano in due abitazioni dello stabile. dai primi accertamenti di vigili del fuoco e forze dell’ordine non risultano esserci persone ferite.

Nessun disperso ma ricerche ugualmente in corso

Nonostante non risultino dispersi, il Nucleo Cinofili dei Vigili del fuoco è stato allertato e sta effettuando ricerche sotto le macerie per scongiurare la presenza di persone che potevano trovarsi sul posto senza che alcuno ne fosse a conoscenza.

Le indagini sulle cause

Le fiamme dovute all’esplosione sono state velocemente spente e adesso, oltre alle ricerche per accertare che non ci sia nessuno sotto le macerie, sono in corso le indagini per risalire alle cause dell’esplosione. Bisogna accertare se sia sia trattato di un evento accidentale o se possa esserci traccia di dolo nell’esplosione.

I vigili del fuoco stanno cercando possibili cause che abbiano innescato l’esplosione ma fino ad ora non hanno trovato alcunché.