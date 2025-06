Fiamme su un mezzo Rap dopo l’esplosione di alcune batterie al litio. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi al Foro Italico e ha costretto gli operatori della partecipata comunale ad attivare immediatamente la procedura di emergenza: i rifiuti in fiamme sono stati scaricati sulla carreggiata per evitare che il rogo si propagasse al mezzo. Le fiamme sono state domate in pochi minuti grazie all’uso degli estintori in dotazione. Nessun ferito, ma resta alta l’attenzione sullo smaltimento scorretto di batterie tra i rifiuti urbani.

Fiamme su compattatore Rap

Il mezzo stava rientrando in deposito dopo aver completato il servizio nel quartiere Vucciria, quando, gli operatori a bordo hanno sentito un’esplosione proveniente dall’area di carico. Subito dopo, hanno notato del fumo uscire dal cassone e hanno attivato la procedura di emergenza.

Attraverso l’utilizzo degli estintori di bordo, forniti dall’azienda per contrastare episodi come questi, le fiamme sono state domate dagli stessi operatori, prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, che hanno completato le operazioni di spegnimento. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri per i rilievi e per la gestione della viabilità.

Camper in fiamme sul lungomare di Carini, intervento dei vigili del fuoco

Un incendio violento ha avvolto un camper posteggiato sul lungomare Cristoforo Colombo a Carini (Palermo). Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme ed evitato che altri mezzi che si trovavano parcheggiati accanto potessero essere danneggiati. Non ci sono stati feriti. Il mezzo, però, è andato completamente distrutto. Secondo i primi rilievi il rogo sarebbe partito per cause accidentali: un probabile corto circuito dell’impianto elettrico. Sono intervenuti anche i carabinieri.

Incendio di una baracca a Balestrate, intervento dei vigili del fuoco

Incendio alla periferia di Balestrate (Palermo). Ad andare a fuoco una baracca in alluminio. Fortunatamente al momento del rogo non c’era nessuno dentro, quindi non si registra alcun ferito.L’allarme è scattato in contrada Arnao, zona di campagna al confine tra Balestrate e Partinico. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio. Le fiamme sono state alimentate dalla presenza di legna. Sono intervenuti anche i carabinieri