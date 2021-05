l'evento oggi

Festa dell’Europa, un interessante dibattito online organizzato da Euromed Carrefour Sicilia, Europe Direct Palermo

Oltre 500 gli studenti siciliani che hanno partecipato al progetto “A Scuola di Opencoesione”

Parteciperanno al dibattito rivolgendo domande alle istituzione europee

In occasione della Festa dell’Europa l’Euromed Carrefour Sicilia, Europe Direct Palermo per oggi dalle 10,00 alle 12,30, ha organizzato un evento online promosso in collaborazione con l’FSE Sicilia nell’ambito della programmazione 2014-2020 con la Commissione Europea, il Parlamento in Italia con il coinvolgimento di oltre 500 studenti della Regione siciliana, che hanno partecipato al progetto “A Scuola di Opencoesione” e che prenderanno parte attivamente al dibattito con domande rivolte alle istituzioni europee (Parlamento, Commissione Europea, Comitato delle Regioni e agli Europarlamentari siciliani).

Le esperienze di mobilità dei ragazzi e le politiche di coesione

Inoltre, ragazzi del Corpo Europeo di Solidarietà di vari paesi europei (Slovenia, Ungheria, Spagna, ecc…) racconteranno le loro esperienze di mobilità.

L’evento vedrà il coinvolgimento dei team Asoc delle Scuole superiori che presenteranno attraverso gli elaborati creativi i progetti realizzati in Sicilia con le politiche di Coesione.

Il dibattito sul futuro dell’Europa

Nel corso dell’incontro verranno proiettate delle mini clip video animate, dedicate all’Unione Europea, alle sue Istituzioni e al suo funzionamento. Si partirà proprio da queste mini clip, per animare il dibattito con i giovani siciliani, coinvolgendoli attivamente nella riflessione sul Futuro dell’Europa.

L’evento si svolgerà in streaming sulla pagina facebook dello Europe Direct di Palermo e su www.carrefoursicilia.it.

Il programma della giornata

Modera Simona Chines, Direttore Europe Direct Palermo

Apertura con esecuzione musicale dell’“Inno alla Gioia” a cura degli studenti del corso musicale dell’istituto Comprensivo Luigi Capuana, plesso Emma Alaimo, di Palermo

Roberto Lagalla, Assessore Regionale all’Istruzione e alla Formazione Professionale della Regione Siciliana

Proiezione di clip video e animate per conoscere l’Europa, i suoi simboli e le Istituzioni (tra gli interventi)

Carlo Corazza, Capo Ufficio Parlamento Europeo in Italia

Gaetano Armao, Vicepresidente Regione Siciliana, Assessore all’Economia, Membro del Comitato Europeo delle Regioni

Claudia De Stefanis, Rappresentanza Commissione Europea in Italia

Gli eurodeputati siciliani al Parlamento europeo raccontano il proprio lavoro all’interno delle istituzioni – Domande degli studenti

Giuseppe Milazzo, Pietro Bartolo, Annalisa Tardino, Ignazio Corrao,

Maria Molica Lazzaro, Europe Direct Nord-Est Sicilia, Capo d’Orlando

Leone Rizzo, Responsabile settore italiano visite e seminari della Direzione Generale della Comunicazione del Parlamento Europeo

Esperienze di Mobilità del Corpo Europeo di Solidarietà con giovani europei (Slovenia, Ungheria, Spagna)

I team A scuola di Opencoesione delle scuole superiori della Sicilia presentano gli elaborati creativi realizzati sui progetti realizzati con le Politiche di coesione (max 4 minuti a team).

Conclusioni a cura di Patrizia Valenti, AdG PO FSE Regione Siciliana.