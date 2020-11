l'evento stamane

Euromed Carrefour Sicilia – Antenna Europe Direct di Palermo, in collaborazione con le Autorità di gestione della Regione Sicilia, e con Sicindustria partner di Enterprise Europe Network ha organizzato per la giornata di oggi un seminario online dal titolo “Le politiche di coesione per la competitività e le imprese”.

L’evento vuole mettere in evidenza i risultati raggiunti dalle politiche di coesione per il sistema economico del territorio regionale rappresentato dalle imprese, micro e PMI di ogni settore (industria, agricoltura, servizi, ecc).

In particolare il FESR Sicilia indica due obiettivi tematici destinati alle imprese Ricerca sviluppo tecnologico e innovazione (OT1) e Competitività delle Piccole e Medie Imprese (OT3) che mira a favorire la creazione di imprese in un tessuto produttivo siciliano che presenta notevoli criticità.

Anche il FEASR/PSR ha destinato alla competitività delle imprese agricole notevoli risorse nel territorio regionale.

All’evento parteciperanno alcune imprese che hanno beneficiato del sostegno finanziario derivante dalle politiche di coesione.

Programma

Rappresentanza in Italia Commissione Europea

Girolamo Turano, Assessore Regionale delle Attività Produttive (Tbc);

Federico Amedeo Lasco, Dirigente Dipartimento Programmazione, Regione Sicilia;

Carmelo Frittitta, Dirigente Generale Dipartimento delle attività produttive, Assessorato regionale delle attività produttive (Tbc);

Dario Cartabellotta, Dirigente Generale Dipartimento dell’Agricoltura, Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

Antonino Salerno, Delegato Internazionalizzazione Sicindustria;

Francesco Pinelli, Unità Tecnica di Coordinamento della Strategia Regionale dell’innovazione, Assessorato regionale delle attività produttive;

Gaetano D’Anna, Dirigente Interventi produzioni agricole e zootecniche, Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo e delle pesca mediterranea;

Fabio Leone, Coordinamento e Gestione Piano Di Sviluppo Rurale Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo e delle pesca mediterranea;

Giada Platania, Enterprise Europe Network, Sicindustria.

Racconteranno la storia di alcune imprese:

Marco Cascio Mariana, X-POP;

Carlo Sciuto, PARK SMART;

Billitteri Roberta, Azienda Billitteri;

Marco Di Trapani, Sailing Race Service.

Modera Franco Garufi, Esperto Politiche di Coesione.

Evento in diretta streaming sulla pagina FACEBOOK dello Europe Direct di Palermo sino alle ore 12,30.

https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect