lo dicono i deputati stefano pellegrino e tommaso calderone

“In Europa serve una rappresentanza che sia la sintesi di un’espressione identitaria in grado di fungere da collante tra le Istituzioni e il territorio. La lista dei candidati per il Collegio insulare è stata concepita in funzione di tali presupposti. Dispiace per gli esclusi però, i nomi presenti, a cominciare dalla scelta del Capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, Giuseppe Milazzo, sono sinonimo di omogeneità e garanzia per un Partito che in Sicilia vuole recitare un ruolo da protagonista del Centrodestra, sotto la guida del nostro presidente, Silvio Berlusconi”. A riferirlo e’ il Presidente della Commissione Affari Istituzionali all’ARS, Stefano Pellegrino, del Gruppo Parlamentare di Forza Italia.

A intervenire sulla vicenda lista, che tanto scompiglio ha portato in Forza Italia, anche Tommaso Calderone, deputato di Forza Italia all’Ars: “Sono consapevole che l’impegno per migliorare questa Europa debba essere continuo, affinché si possano produrre risultati concreti per il nostro territorio. La lista dei candidati alla prossima competizione elettorale è stata concepita in tale ottica: garantire un equilibrio che consenta ampia rappresentanza dei valori fondativi del nostro Partito, in funzione di chiare esigenze territoriali. È per tale ragione che plaudo al buon operato del Coordinatore regionale, Gianfranco Miccichè, il quale con impegno ha contribuito al raggiungimento dell’obiettivo”.

