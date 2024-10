Il percorso verso la contrattualizzazione del bacino ex-pip in Sicilia sembra ancora irto di ostacoli. La Fisascat CISL, sindacato che da anni segue la vertenza, sollecita un intervento del presidente della Regione, Renato Schifani, per chiarire la situazione e sbloccare le assunzioni e lo fa chiesto assieme alle altre sigle sindacali. E’ Mimma Calabrò, rappresentante sindacale Fisascat CISL, a sottolineare “l’urgenza di definire la questione e rispettare gli accordi precedentemente stipulati, che prevedono l’assunzione degli ex Pip da parte della SAS secondo la graduatoria”.

Un percorso di stabilizzazione lungo e complesso: “Pronti a scendere in piazza”

Il processo di stabilizzazione dei lavoratori ex Pip del bacino “Emergenza Palermo” si protrae da diversi anni. Ad aprile, 700 lavoratori sono stati assunti, mentre per altri 227 sono state completate le procedure di pre-assunzione. Un passo fondamentale è stato lo stanziamento di 22,5 milioni di euro da parte del governo regionale per il triennio 2024-2026, avvenuto lo scorso luglio, poi un’altra delibera che stanzia altri fondi. Dopo un’accelerazione estiva che ha consentito il completamento di alcune assunzioni, il processo sembra ora essersi arenato. “La Sas non deve tergiversare – dice Mimma Calabrò – ma agire sull’assunzione dei precari, altrimenti siamo pronti a scendere in piazza”.

Preoccupazione per i ritardi e appello al Presidente Schifani

La Fisascat CISL esprime preoccupazione per i ritardi e ritiene ingiusto che i lavoratori siano ancora in attesa di una definizione. Secondo il sindacato, il temporeggiare sta compromettendo il processo di stabilizzazione. Per questo motivo, la Fisascat CISL ha formalmente richiesto un incontro urgente con il presidente Schifani per sbloccare la situazione.

Cronoprogramma delle assunzioni e richiesta di accelerazione

Il 12 giugno scorso, la SAS ha ricevuto l’albo aggiornato dei lavoratori ex Pip da cui attingere per le assunzioni. Il 14 giugno, il Consiglio di Amministrazione della SAS ha approvato l’iter di assunzione e il relativo cronoprogramma. Nonostante ciò, il processo procede a rilento, spingendo il sindacato a chiedere una nuova accelerazione per garantire la stabilizzazione dei lavoratori.

