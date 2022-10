Renato Cortese è un nuovo cittadino onorario di Palermo. E’ stato il sindaco Roberto Lagalla a conferire il riconoscimento all’ex questore di Palermo nel corso di una cerimonia tenutasi oggi pomeriggio presso la Sala delle Lapidi a Palazzo delle Aquile.

Lagalla “Profonda stima e ammirazione nei confronti di Cortese”

“A nome della città di Palermo – ha detto Lagalla – esprimo profonda stima e ammirazione nei confronti di Renato Cortese. La sua figura sarà legata per sempre alla storia della nostra terra. Renato Cortese ha dato tanto a questa città e a tutta la Sicilia, andando sempre oltre quell’antimafia di facciata fatta di slogan e intenti. Lo dimostrano gli arresti di Bernardo Provenzano e di altri latitanti di Cosa nostra, quando era a capo della sezione Catturandi e lo dimostra il suo operato nel periodo in cui è stato questore a Palermo che, oltre a mirare alla prevenzione e al contrasto alla criminalità e alla mafia, ha posto grande attenzione ai quartieri più in difficoltà, con importanti ricadute sociali e pedagogiche. Ritengo quindi di parlare a nome di ogni cittadino di questa città, – conclude il sindaco di Palermo – nell’esprimere profondo ringraziamento per l’inestimabile contributo ad un percorso di maturazione culturale e sociale avviato nel nostro territorio. Il conferimento di questa cittadinanza onoraria è un atto che simbolicamente rappresenta l’attenzione rivolta da questa nuova amministrazione comunale al tema della legalità e all’apporto che valorosi uomini dello Stato come Renato Cortese hanno dato e continuano a dare alla lotta alla criminalità organizzata e alle infiltrazioni mafiose nella nostra città”.

La manifestazione in via Bonello

“Renato Cortese è un servitore esemplare dello Stato e la cittadinanza onoraria di Palermo è un tributo di grande valore simbolico a un uomo delle istituzioni che ha dato tanto a questa città che ha sempre considerato sua. È questo il senso della manifestazione corale di affetto e stima che abbiamo voluto organizzare in onore di Renato Cortese”. La presidente di Confcommercio Patrizia Di Dio, il direttore della Fondazione Federico II Patrizia Monterosso e la presidente di “Cassaro Alto” Giovanna Analdi rendono omaggio all’ex questore di Palermo Renato Cortese nel giorno del conferimento della cittadinanza onoraria con una manifestazione pubblica organizzata nell’area pedonale di via Bonello, davanti alla Cattedrale, insieme alla comunità “Danisinni”.

“Ci avevamo messo la faccia, certi della sua innocenza oltre ogni ragionevole dubbio – aggiungono -, avendo constatato sul campo la qualità del suo lavoro svolto con professionalità e senso dello Stato ma anche la sua profonda umanità. Ci auguriamo che gli venga rapidamente assegnato un incarico all’altezza della sua statura morale e professionale”.

Tanti i messaggi di congratulazioni

Tra i numerosi messaggi di felicitazioni a Renato Cortese anche quello dell’ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando che sottolinea “lo straordinario contributo al cammino di affermazione della legalità nella nostra città” da parte dell’ex questore.

La riconoscenza della segreteria provinciale del Sap

La segreteria provinciale del Sap di Palermo esprime riconoscenza e gratitudine al sindaco di Palermo Roberto Lagalla per avere accolto la proposta di candidatura per il conferimento della cittadinanza onoraria, al dirigente generale della polizia Renato Cortese.

Nella richiesta di candidatura presentata l’8 luglio 2022 da Fra Mauro Billetta, frate cappuccino assiduamente impegnato nel territorio, con particolare riguardo alla “Comunità dei Danisinni” leggiamo e condividiamo appieno: “per il suo lungo e proficuo impegno nella lotta alla criminalità organizzata Egli ha contribuito in maniera determinante a liberare questa terra dalla più cruenta oppressione mafiosa, ridando speranza ai tanti cittadini onesti”. ed inoltre: “Nel suo illuminato periodo da Questore di Palermo ha impersonato l’anima democratica della Polizia, quella che si ritrova davvero accanto e al servizio del cittadino”.

Ed infine: “Oggi il Sap palermitano, tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Palermo e non solo, nonché tutti i palermitani onesti, abbracciano virtualmente Renato Cortese e lo ringraziano per tutto ciò che in tanti anni di onorata carriera ha fatto per la nostra città, affinché la legalità trionfasse sempre. Grazie Dott. Cortese, Palermo non la dimenticherà mai”.