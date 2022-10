La foto dei lavori

Continuano i lavori di demolizione dell’ex stabilimento Coca Cola di Tommaso Natale, a Palermo, dove dovrebbe sorgere un nuovo supermercato targato Lidl. Lavori che stanno procedendo spediti. Nelle scorse settimane era già avvenuta la demolizione della torretta Coca Cola per opera di una gru.

La vicenda dell’ex stabilimento Coca Cola

Lo spazio di Tommaso Natale attende da anni una riqualificazione. L’idea iniziale prevedeva la realizzazione di un cinema multisala, con un paio di ristoranti annesse. Le operazioni si sono però arenate, portando poi al sequestro dell’area. Fatto che non aveva fermato l’interesse di alcuni investitori, anche importanti. Come nel caso di Decathlon, compagnia posizionata sul campo del retail sportivo. L’azienda aveva presentato un progetto da circa 20 milioni di euro. A frenare tutto però i pareri negativi del Suap in merito a questioni urbanistiche. Motivi ostativi che hanno portato il brand sportivo a investire altrove, ovvero prima a Trapani e poi all’interno del centro Poseidon di Carini. A luglio dello scorso è stato il turno di Lidl. Operazione che ha incassato il bene placet dell’allora Amministrazione Orlando. Ora i lavori per la realizzazione del supermercato del colosso tedesco.

Un Lidl anche a Brancaccio dopo la sentenza

Il consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ribaltando la sentenza del Tar, del 2020, ha annullato il provvedimento del comune di Palermo che aveva praticamente negato alla società di grande distribuzione tedesca Lidl di aprire un supermercato nell’area industriale di Brancaccio. La Lidl italia spa aveva comprato un’area dall’immobiliare Trinacria srl che aveva presentato un’istanza per realizzare una struttura commerciale tramite fusione dei lotti e demolizione dei corpi di fabbrica esistenti e realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica.

Il ricorso contro il Comune

Nel 2019 il Suap ha negato l’autorizzazione. Per il Cga Palermo si deve applicare la stessa norma che nella zona industriale di Catania ha consentito l’apertura di Ikea. quindi Lidl può aprire il supermercato a Brancaccio. La decisione è stata presa da Rosanna De Nictolis, presidente, Solveig Cogliani, consigliere Sara Raffaella Molinaro, consigliere, Antonino Caleca, consigliere estensore, Marco Mazzamuto, consigliere. La norma regionale applicata nella fattispecie è l’art. 30 l. r. n.29/95.