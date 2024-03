Si concretizza l'avvicendamento in Lavoriamo Per Palermo

Fabrizio Ferrandelli entrerà nella Giunta di Roberto Lagalla. L’esponente di Lavoriamo per Palermo vede così concretizzarsi un ingresso atteso da settimane e per il quale ha dovuto rinunciare all’indipendenza politica garantita dal ruolo ricoperto ad Azione, compagine facente capo a livello nazionale a Carlo Calenda. Ad aprire le porte della Giunta all’ex candidato a sindaco di Palermo sono state le dimissioni presentate da Antonella Tirrito dal ruolo di assessore all’Emergenza Abitativa e alla Protezione Civile. Stop all’incarico che decorrerà da lunedì 4 marzo.

Stesse deleghe per Ferrandelli, anche se con qualcosa in più

Ferrandelli, in tal senso, dovrebbe andare a ricoprire le stesse deleghe, anche se non è da escludere una redistribuzione di competenze all’interno dell’esecutivo di Roberto Lagalla, così come avvenuto durante la sostituzione fra Brigida Alaimo e Carolina Varchi in Fratelli d’Italia. Momento nel quale il primo cittadino ha deciso di affidare la delega ai Rapporti Funzionali con il Consiglio Comunale, fino ad allora ricoperta dal nuovo vicesindaco Giampier Cannella, all’esponente della Lega Alessandro Anello. In tal senso, sarebbe da escludere un’assegnazione della delega al Patrimonio, la quale al momento dovrebbe rimanere nelle mani del sindaco.

Terzo cambio nella Giunta di Roberto Lagalla

Ferrandelli, secondo indiscrezioni, dovrebbe giurare sabato. Questo è il terzo avvicendamento all’interno dell’esecutivo di Roberto Lagalla. Sostituzione politica che segue a quella di novembre (quando Andrea Mineo e Sabrina Figuccia lasciarono il posto a Pietro Alongi e ad Alessandro Anello) e a quella di metà febbraio in casa Fratelli d’Italia.